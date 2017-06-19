عبدالعزيز جاسم

يسعى مجلس إدارة نادي السالمية التحرك بقوة نحو تجديد إعارة لاعبي القادسية عادل مطر وفهد المجمد لموسم آخر وذلك من خلال طلب إعارتهما رسميا خلال اليومين المقبلين من إدارة نادي القادسية قبل دخول أندية أخرى خصوصا المجمد الذي قدم مستوى مميز الموسم الماضي، فيما ينتظر مطر فترة من اجل العودة بداية الموسم بعد اصابته بالرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يستمر المدافع أحمد عبدالغفور مع السماوي بعد أن حاز اعجاب الجهازين الإداري والفني الموسم وكان احد عناصر الدفاع الأساسيين طوال الموسم خصوصا وان اللاعب يعتبر غير مرتبط بأي ناد.

ومن الواضح أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة يريد استمرار الاستقرار من خلال تواجد نفس اللاعبين المحليين سيقوم بتدعيمهم بعدد من المحترفين بعد تجديد التعاقد مع الأردني عدي الصيفي لموسمين مقبلين.

إلى ذلك، يبدو بأن الحارس خالد الرشيدي سيكمل باقي مدة عقده مع السماوي والذي ينتهي نهاية الموسم المقبل إلا في حالة وجود عرض خارجي يستفيد منه اللاعب والنادي.