احتفى عادل جاسم الغريب واخوانه في ديوانه الكائن في منطقة المسايل بضيوفه الشيوخ والرياضيين والمسؤولين في غبقة رمضانية.
وفي مقدمتهم وزير الاعلام السابق الشيخ حمد جابر العلي وسفيرنا لدى ايطــالـيا الشـيخ علي الخالد والوكيل في ديوان سمو ولي العهد الشيخ احمد جابر العبدالله والشيخ خالد الاحمد الخالد والنائب صلاح خورشيد واللواء الشيخ علي اليوسف.
وجرى تبادل الاحاديث الودية ذات الشأن العام والجانب الرياضي، وما لهذا الشهر الفضيل من دور في تعزيز اواصر المحبة والتقارب والتقى بين أطياف المجتمع الكويتي الواحد.