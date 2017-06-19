الأحمر والأبيض يتدربان استعداداً لمواجهتي الوداد واتحاد العاصمة

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني ابوريدة الاكتفاء بقيد 25 لاعبا فقط بقائمة كل ناد في الموسم المقبل 2017-2018، بدلا من 30 لاعبا، مع منح الأندية حرية التعاقد مع أي عدد من اللاعبين وإعارتهم دون القيد في القائمة، بهدف إنهاء حالة الاحتكار التي تقوم بها الأندية الكبيرة للاعبين، مما يضر بالأندية الاخرى وأهداف المسابقة بإفراز لاعبين للمنتخبات لا يجدون فرصهم مع أنديتهم التي تقيدهم ولا تعطيهم فرصة اللعب.

كما تقرر استمرار قيد 3 لاعبين أجانب فقط لكل ناد بعد مطالبات بعض الأندية باعتماد 4 لاعبين أجانب، منها الأهلي والزمالك، بسبب وجود أكثر من 3 لاعبين متعاقدين مع كلا القطبين، ولايريدان التفريط في اي منهم مجانا. وأعلن الاتحاد عن مزايدة جديدة لرعاية أنشطة الاتحاد خلال السنوات الخمس المقبلة، مع السماح للشركات الثلاث التي شاركت في المزايدة الملغاة بالمشاركة دون تحمل أي أعباء مالية إضافية.

الأهلي والزمالك

وصلت الى الجزائر بعثة فريق كرة القدم بنادي الزمالك، استعدادا لملاقاة فريق اتحاد العاصمة الجزائري، الأربعاء المقبل، بملعب «5 يوليو»، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، متفوقا بفارق نقطة واحدة على نادي اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي، بقيادة المدرب المصري طلعت يوسف، بينما يتذيل كابس يونايتد بطل زيمبابوي لائحة الترتيب برصيد ثلاث نقاط. وفي الجولة نفسها، وفي الدار البيضاء، يواصل فريق الأهلي بقيادة حسام البدري تدريباته استعدادا لمباراة الوداد المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدوري المجموعات الأفريقي.

وفي الشأن الأهلاوي، طلب أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى فريق الأهلي، الرحيل خلال الموسـم المقبل. وأبلغ عبد المنعم، مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، برغبته في الرحيل عن الأهلي، وخوض تجربة جديدة بعد تلقيه عرضا سعوديا، بجانب عروض محلية، أبرزها من بتروجيت والمقاولون والأسيوطي.

ويسعى عبد المنعم، 30 عاما، لخوض تجربة اللعب في الدوري السعودي

ويعيش الحارس حالة من عدم الارتياح بسبب تجاهله من جانب الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، ومنح الفرصة باستمرار لشريف إكرامي، الحارس الأساسي، ومن بعده محمد الشناوي.

المربع الذهبي

اقتنص فريق المصري البورسعيدي فوزا مهما على حساب ضيفه بتروجيت بهدف نظيف، باستاد برج العرب بالاسكندرية في الجولة 31 لمسابقة الدوري المصري. سجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم أحمد جمعة في الدقيقة 36 من عمر المباراة ليرتفع رصيد المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن إلى 57 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن الزمالك الثالث. ورفع أحمد جمعة رصيده إلى 11 هدفا في مسابقة الدوري ليصبح على بعد 4 أهداف من معادلة رقم أحمد الشيخ لاعب وسط فريق مصر المقاصة وهداف الدوري برصيد 15 هدفا.

وتجمد رصيد بتروجيت بقيادة مديره الفني محمد يوسف عند 42 نقطة في المركز الثامن.