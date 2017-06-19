قامت مساء أول أمس إدارة الألعاب المائية بنادي القادسية بزيارة رئيس قائمة الجميع والرئيس الذهبي للنادي الشيخ د.طلال الفهد في ديوان «عزوة»، حيث أهدى أمين السر المساعد ومدير عام الألعاب المائية للأصفر حسن أبوالحسن والأجهزة الادارية والفنية واللاعبون الفهد إنجازات الألعاب المائية المتمثلة بدرع التفوق العام 2016، إضافة الى درع بطولة الدوري العمومي لكرة الماء لهذا الموسم والذي حققه الأصفر عن جدارة واستحقاق من دون أي تعادل أو خسارة وكذلك دوري البراعم لكرة الماء للموسم الجاري.

بدوره، شكر الفهد ادارة الألعاب المائية برئاسة حسن ابو الحسن على هذه البادرة الطيبة مباركا لهم ما حققوا من انجازات لم تأت إلا من خلال عمل متواصل وتكاتف بين مختلف الأجهزة العاملة واللاعبين، مؤكدا أن القادسية كان ولايزال وسيظل بإذن الله ذلك الكيان العريق والصرح الشامخ عبر مسيرته التاريخية العامرة بالبطولات والإنجازات، مشيدا بدور جماهيره المحبة والوفية ذات القاعدة العريضة والشعبية الواسعة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي. من جانبه، قال أبو الحسن: تواجدنا في ديوان عزوة العامر لنقدم أقل الواجب للفهد الذي تعده الأمة القدساوية بمنزلة الرئيس الذهبي والرمز لما حققه النادي تحت قيادته اضافة الى الادارات السابقة واللاحقة من بطولات وإنجازات جعلت نادي القادسية يتربع على زعامة الأندية الكويتية فضلا عن أن الأصفر حافظ على كأس التفوق طوال ترؤسه النادي.

وتضرع أبو الحسن بالدعاء بأن يمن الله بالصحة والشفاء التام على الفهد خاصة أنه على أعتاب المغادرة الى رحلة العلاج في مرحلتها الثالثة، مؤكدا على مكانة ومنزلة الفهد العاليتين ليس على مستوى جماهير نادي القادسية فحسب بل على مستوى عموم الشعب الكويتي لما قدم للرياضة الكويتية والرياضيين من دعم وخدمات جليلة، ومشيرا الى أن الفهد يعد مفخرة للرياضة الكويتية بكل ما تعنيه الكلمة.