توج فريق دكتور حنين ببطولة الهزيم الرمضانية الأولى لكرة السلة الثلاثية التي اقيمت برعاية الهيئة العامة للرياضة ممثلة في هيئة الرياضة للجميع على صالة نادي اليرموك وشارك فيها 24 فريقا قسموا الى 4 مجموعات، حيث فاز فريق دكتور حنين في المباراة النهائية على حساب فريق مسك فلورز فيما حسم فريق نادي الكويت المركز الثالث في البطولة.

وشهد اليوم الختامي حضور رئيس البعثة الديبلوماسية اللبنانية ماهر خير وممثل الهيئة حامد الهزيم اضافة إلى رئيس اللجنة المنظمة العليا نائل الهزيم.

وحصل اللاعب حسين علي على لقب افضل لاعب واللاعب عبدالله الشمري على لقب هدف الثلاثيات. وقال خير انه سعيد للغاية بالمشاركة في هذا الحدث الذي وصفه بالمثالي معتبرا ان المشاركة في مثل هذه الفعالية أمر مهم بالنسبة له لاسيما ان كرة السلة من الألعاب المحببة له. ومن جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة العليا نائل الهزيم ان الدورة أقيمت للمرة الأولى وكان الهدف منها هو انتشار كرة السلة بالكويت وتشجيع الشباب على المشاركة في الرياضة وتغيير المسار من كرة القدم نسبيا إلى كرة السلة باعتبارها لعبة لها جماهيرية وشعبية كبيرة.