أحمد السلامي

أنهت إدارة نادي الكويت إجراءات التعاقد مع المدرب الوطني أسامة المنصور ومساعده عبدالعزيز فاضل لقيادة فريق الأشبال تحت 15 سنة وذلك بعد انتهاء عقديهما مع نادي السالمية بصورة رسمية.

ويعتبر المدرب الوطني أسامة المنصور من الطاقات الشابة ذات الإمكانيات الفنية العالية ويمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب حيث عمل في آخر 5 سنوات بقيادة فرق المراحل السنية بنادي السالمية وحصل على شهادة التدريب A والمعتمدة من قبل اتحاد كرة القدم.

وجاءت المفاوضات سرية ما بين إدارة نادي الكويت يمثلها أمين الصندوق ورئيس قطاع الناشئين فهد الغانم وأسامة المنصور بشكل مباشر حيث اطلع على احتياجات الفريق خلال منافسات الموسم الجديد وآلية العمل المتبعة والأهداف المزمع تحقيقها وفق البرنامج الزمني المعمول به والمعتمد من قبل مجلس الإدارة.