أحمد السلامي

أعلن المدرب الوطني محمد السلمان عن إتمام إجراءات تعاقده مع إدارة نادي كاظمة لتدريب فريق تحت 13 سنة خلال منافسات الموسم الجديد وذلك بعد سنوات من العمل والعطاء في أروقة نادي السالمية الذي انطلق منه كمدرب تدرج في مختلف المراحل السنية فيه.

وقال: عملت في نادي السالمية 7 سنوات وقمت بقيادة فرق المراحل السنية وحققت معهم بطولة الكأس لفريق تحت 14 سنة كما لم أخرج من المراكز الثلاثة الأولى على مدى السنوات الماضية وتكلل عملي بالنجاح التام.

وأضاف: أمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب حيث لدي شهادة تدريب A اضافة إلى اني ما زلت أواصل دراستي في مجال الماجستير في جامعة لشبونة ولدي شهادات تدريب من نادي ستوك سيتي الإنجليزي وسأعمل خلال الفترة المقبلة على وضع خلاصة خبرتي وسنوات عملي في مجال التدريب بطريقة إيجابية تتماشى مع تطلعات الإدارة في تحقيق إنجازات جديدة.