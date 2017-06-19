مبارك الخالدي

اختتمت أكاديمية النادي الأهلي في البلاد موسمها الناجح بإقامة حفل مميز، وذلك على ملاعب الأكاديمية بمدرسة أبو أيوب الانصاري بمنطقة السالمية مساء أول من امس (السبت) لتتويج اللاعبين من مختلف فئات الأعمار والاحتفاء بهم بمشاركة أولياء الأمور.

وقام مدير عام الأكاديمية محمد الشرقاوي بمشاركة الكادر الفني وأولياء الامور بتقليد اللاعبين الميداليات التذكارية ايذانا بانتهاء موسم حافل بالانجازات الداخلية والخارجية كان آخرها الدورة الرمضانية الثالثة التي انتهت قبل أيام بمشاركة واسعة من لاعبي الأكاديمية.

من جهته، عبر الشرقاوي عن سعادته بالاحتفال مع اللاعبين بعد موسم حافل، وقال: «نحن سعداء للغاية بهذا الاقبال الكبير من اللاعبين البراعم والأشبال وسعادتنا اكبر بثقة أولياء الأمور بالأكاديمية والطاقم الفني العامل فيها».

وأضاف: «تمنيت تواجد لاعبينا الذين غادروا البلاد بسبب الإجازة الصيفية».

وقال: «كان موسما مميزا وحافلا بالإنجازات الفنية لمنتسبينا من كل الفئات وهذا هو الهدف الأسمى الذي نتطلع اليه وهو الارتقاء بالمستوى الفني والبدني للاعبين».

وأوضح الشرقاوي أن الأكاديمية انتهت من وضع برنامج الموسم المقبل، وقال: «استفدنا فنيا وإداريا من زيارة إبراهيم عبدالصمد المدير العام للأكاديميات الذي زودنا بالخطط الفنية وتوجيهات عالية القيمة إداريا وفنيا للاستفادة منها في الموسم المقبل»، لافتا الى أن الأكاديمية تتطلع الى تنظيم دورة عالمية بمشاركة واسعة محليا وخارجيا لتحقيق اكبر قدر من الفوائد الفنية والاحتكاك بمدارس كروية عالمية.

وأشار الى ان الخطة الفنية تتضمن كذلك عددا من الرحلات الخارجية لأكاديميات متقدمة في دول مثل النمسا والبوسنة وأوروبية أخرى جار الاتفاق معها.

وأكد الشرقاوى ان المعسكر المخطط له في القاهرة سينطلق في 7الشهر المقبل وسط استعدادات خاصة ضمانا لإنجاحه والاستفادة منه.

جهد مميز للمدربين

كان واضحا خلال الحفل الختامي الجهد المميز من الكادر الفني متمثلا في حجم العلاقة الودية والإنسانية بين اللاعبين والمدربين وهم المدير الفني هشام فؤاد وهاني عبدالباسط وحسن عزت وإيهاب حسين ومحمد مصطفى ومحمد صيام وهشام وجدي وعاصم محمد.

الغنام فخور بعبدالله وحسام

عبر يوسف الغنام ولي أمر اللاعبين حسام وعبدالله عن فخره بابنيه لاعبي المستقبل، وقال: «أتقدم بجزيل الشكر للأكاديمية والقائمين عليها لاسيما الأجهزة الفنية».

وأضاف: «في الحقيقة لمست رغبة كبيرة وتعلقا شديدا لأبنائي في الأكاديمية وزملائهم اللاعبين، ولله الحمد لا يوجد تعارض بين مواعيد الدراسة والتدريبات بسبب تنظيم الوقت سواء من جهتنا كأسرة أو الطاقم الفني»، لافتا الى انه لمس تطورا فنيا في أداء حسام وعبدالله فضلا عن زيادة الوعى الرياضي والكروي رغم صغر سنهما.