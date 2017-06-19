حجز فريقا المرحوم مساعد الميلم وبنك الكويت الدولي موعدا حاميا في أدوار خروج المغلوب بعدما تجاوزا عقبتي بنك بوبيان ومونديال هشام فولاذ على الترتيب بركلات الترجيح، ضمن منافسات اليوم الثاني والعشرين بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم.وشهدت المباراة الأولى ندية متبادلة من طرفيها بنك بوبيان وفريق المرحوم مساعد الميلم، وظل التعادل السلبي سيد الموقف حتى انتهاء الوقت الأصلي، رغم تألق بولا وكابروفا من صفوف بوبيان وتحركات فيفي وهوغو من الميلم، لكن الكلمة العليا كانت لحارسي المرمى محمد البديح مع بوبيان وطارق ورداني، الذي استمر تألقه في ركلات الترجيح ليرجح كفة الميلم بعدما تصدى لركلتين ببراعة، في حين سجل للميلم محمد الدوسري وفيفي.

وتكرر نفس السيناريو في المباراة الثانية التي لجأ فيها بنك الكويت الدولي لركلات الترجيح ليتخلص من عقبة منافسه العنيد مونديال هشام فولاذ بعد مباراة حماسية ومثيرة من الطرفين، وبادر البنك الدولي بافتتاح التسجيل بواسطة البرازيلي جيفرسون، الذي شكل ثلاثيا متفاهما مع احمد الفارسي وحمد حياة، لكن مونديال هشام فولاذ الذي يشارك في الدورة للمرة الاولى أدرك التعادل عن طريق نجمه المميز موشي. وفي ركلات الترجيح نجح الدولي في تسجيل ركلتين بنجاح بواسطة جيفرسون وخوسيه رويس ليخرج فائزا بهدفين لهدف.

مباراتان من العيار الثقيل

تشهد منافسات اليوم مباراتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي في الاولى تيماس مع فواز للتبريد، وكويت ستيل مع فريق المرحوم احمد الرومي.ويواصل تيماس رهانه على نجمه المتألق البرازيلي فيرناندو والايراني حسين طيبي لإيقاف مغامرة فواز للتبريد القادم من فوز عريض على كاظمة في أولى مباريات الأدوار الرئيسية.بدوره، يأمل كويت ستيل مواصلة مشواره بثبات في الدورة، في مهمة تبدو معقدة للغاية أمام فريق طامح لمواصلة مغامرته ومفاجآته في النسخة الحالية وهو احمد الرومي، الذي أطاح بالبلوز من الجولة السابقة.

الحضري وكهربا يصلان اليوم للحلم الرابع

يصل اليوم الاثنين حارس مرمى المنتخب المصري ونادي وادي دجلة عصام الحضري ولاعب الزمالك واتحاد جدة السابق محمود كهربا بدعوة من اللجنة المنظمة، للمشاركة في مباراة الحلم الرابعة مع الحارس الإسباني الشهير ايكر كاسياس.ويأتي اختيار الحضري للمشاركة في المباراة الاستعراضية أمام كاسياس تقديرا لمسيرته الكروية الكبيرة وإسهاماته سواء مع المنتخب المصري أو النادي الأهلي في السابق، الى جانب اختياره اكثر من مرة كأفضل حارس في العرب وافريقيا.

ويزور كهربا والحضري الدورة للمرة الاولى، وكذلك كاسياس، الطرف الرئيسي في المباراة الاستعراضية، التي ستكون الأخيرة ضمن سلسلة مواجهات الحلم، التي بدأت بأسطورة مانشستر يونايتد ريان غيغز مرورا بالنجم الإسباني الكبير اندريس انييستا، ثم النجم المصري محمد ابوتريكة والمالي فريدريك كانوتيه.

سيان يبهر الجمهور

بهر الفرنسي سيان غارنيه بطل العالم مرتين وفرنسا ثلاث مرات في الاستعراض بالكرة، جمهور دورة الروضان، خلال الفقرة الاستعراضية التي قدمها على هامش منافسات اليوم الثاني والعشرين.وقدم سيان احد أعضاء فريق ريد بل للاستعراض بعض الحركات الجديدة التي نالت استحسان الجماهير، التي شجعته بحرارة وطالبته بتقديم المزيد من المهارات.

ويتمتع سيان بشهرة واسعة بين عشاق كرة القدم، ويحرص دوما على تقديم فقرات استعراضية في الأحداث الرياضية الكبيرة.

العثمان واليوسف لنهائي البراعم

ضرب فريقا المرحوم ضاري العثمان والمرحوم الشيخ خالد اليوسف موعدا في نهائي دورة البراعم بعد نجاحهما في تجاوز عقبتي نجوم البراعم وصلاح بوعيسى في قبل النهائي.لاعبو المرحوم ضاري العثمان نجحوا في تحقيق الأهم على حساب نجوم البراعم بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بهدف لكل فريق ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للعثمان ليعبروا للنهائي المرتقب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.أما فريق المرحوم الشيخ خالد اليوسف فلم يجد صعوبة في خطف ثانية بطاقات النهائي بعدما أمطر مرمى صلاح بوعيسى بستة أهداف ملعوبة في لقاء ممتع.

من الدورة

- أعلنت اللجنة المنظمة توزيع بطاقات مجانية على الجمهور لالتقاط صور تذكارية مع الحارس الإسباني ايكر كاسياس الذي سيلعب مباراة الحلم الرابعة مع الحارس المصري عصام الحضري.

- حصل هداف منتخب البرازيل الأسبق بولا لاعب فريق بنك بوبيان على جائزة افضل لاعب في منافسات اليوم الثاني والعشرين.