في إطار مشاركته بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة قدم الصالات المغلقة، فاز بنك الكويت الدولي على نظيره نادي المصارف، وذلك في المباراة التي جمعتهما مؤخرا والتي انتهت بنتيجة 4 أهداف للدولي مقابل لا شيء، وتأهل بعدها للدور الأول وقابل فريق مونديال هشام فولاذ في مباراة حماسية، حيث انتهت بتأهل فريق بنك الكويت الدولي للدور الربع النهائي بعد فوزه بركلات الترجيح، وسيواجه البنك في دور الربع النهائي فريق المرحوم مساعد الميلم.

يذكر أن فريق الدولي المشارك في الدورة يضم نخبة من اللاعبين المحترفين، حيث تأتي مشاركة البنك في هذه الدورة تأكيدا على التزامه بتشجيع قطاع الرياضة والشباب من جهة، إضافة إلى اهتمامه بأن يكون جزءا من الانشطة المميزة من جهة أخرى، وذلك بعد أن فرضت دورة الروضان نفسها على جدول الأنشطة والفعاليات الرمضانية.

من جانبه، أوضح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك نواف ناجيا «أن مشاركة الدولي في هذه الدورة الرياضية المهمة لا تقتصر على المشاركة بفريقه الرياضي فعليا فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى نطاق أشمل وأكبر يتمثل في التزام البنك بدوره الوطني كمؤسسة وطنية تساهم في تطوير القطاع الرياضي الشبابي والارتقاء به. معربا عن فخره واعتزازه بالنتائج التي حققها فريق البنك حتى الآن، متمنيا لهم تحقيق المزيد من الأهداف والإنجازات».

كما أشار ناجيا إلى الدور الكبير الذي تلعبه ممارسة كرة القدم في ضمان اللياقة البدنية للاعبين، كونها تلزمهم باتباع نمط معيشي سليم ونظام غذائي صحي، وبالتالي تزيد كفاءتهم وإنتاجيتهم العملية والمهنية، كما تدفعهم لمضاعفة الجهد واللعب بروح الفريق الواحد بعيدا عن الفردية والأنانية.

يذكر أن بنك الكويت الدولي يحرص دائما على المشاركة في الانشطة التي تستقطب جميع شرائح المجتمع الكويتي وفئاته، وذلك من خلال برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، وخصوصا الرياضة منها لما تلعبه من دور في بناء الشخصية المجتمعية المتكاملة والمتوازنة عقلا وجسدا وروحا.