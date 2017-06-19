أقام النادي الكويتي الرياضي للصم حفل تكريم بمناسبة ختام بطولة كرة القدم الرمضانية للصم لعام 2017 والذي يقام خلال شهر رمضان المبارك بمقر النادي بمنطقة غرناطة، حيث اقيمت المباراة النهائية بين فريقي محمود الجاموس وعايد راضي مريزيج والتي فاز فيها فريق عايد راضي بضربات الجزاء الترجيحية 3 ـ 0، هذا واقيم هذا الحفل تحت رعاية الرئيس الفخري للنادي فهد ابوشيبة ورئيس مجلس ادارة النادي اسماعيل كرم وبحضور امين السر العام محمد الكندري والجندي المجهول وراء نجاح هذه الدورة الرمضانية للصم في كرة القدم لهذا العام، وقدم رئيس النادي درع شكر وتقدير للكندري.

هذا، وحضر الحفل كل من: عيدان السهلي ـ عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام بالنادي، ومحمد العازمي ـ رئيس اللجنة الرياضية، وفهيد العجمي ـ عضو مجلس الادارة ومدير النادي، وعبدالعزيز النبهان وعدد كبير من اعضاء النادي وجمهور الصم.

وقام الرئيس الفخري ورئيس النادي بتوزيع الكؤوس والجوائز المالية على اللاعبين والفرق الرياضية الفائزة في الدورة.