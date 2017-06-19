اختتمت بطولة الكويت المفتوحة لـ«الكارت» على حلبة جابر الأحمد الدولية التابعة للنادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية وسط أجواء احتفالية مميزة وتنافس راق بين مختلف المشاركين.



وشهدت البطولة التي نظمها النادي بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة أعدادا كبيرة من فرق «الكارت» وحضورا متميزا للجمهور من العائلات والشباب في تجمع منظم بأعلى مقاييس الأمن والسلامة في حين شهدت حلبة البروكارت فعاليات بطولة سباق الكارت وسط منافسات قوية بين المشاركين.

وأعرب رئيس النادي الشيخ أحمد الداود لـ«كونا» عن سعادته بما تلمسه من جهود كبيرة بذلت في سبيل خدمة الشباب المحب لرياضة المحركات متعهدا بمواصلة مجلس إدارة النادي سعيه الدؤوب في سبيل تطوير هذه البطولة وغيرها من الأنشطة التي تنظم تحت مظلته للارتقاء بمستوى رياضة السيارات والدراجات في الكويت.

وقال الداود إن هناك تركيزا كبيرا من النادي على نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين في الكويت بأهمية ممارسة النشاط الرياضي لرياضة السيارات والدراجات في آجواء آمنة تحت مظلة النادي.

وأشاد بالتعاون والدعم الكبير المقدم من قبل الهيئة العامة للرياضة «التي لم تأل جهدا في سبيل دعم أنشطتنا وبطولاتنا المختلفة مما أسهم بإظهارها بالشكل المنشود».

وبالنسبة إلى نتائج البطولة فقد حقق المتسابق فهد الفهد المركز الأول في فئة الشباب وحل عمر العماوي ثانيا فيما حل مشاري العتيبي ثالثا بينما حققت خولة الكندري المركز الأول في فئة البنات.