الشمري سجل أجمل أهداف اللقاء

حظي نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد ابوتريكة باستقبال حافل من جمهور دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم، خلال مشاركته في مباراة أصدقاء الروضان الى جانب نجم إشبيلية الإسباني والمنتخب المالي السابق فريدريك كانوتيه.



وتفاعل جمهور الدورة بشكل لافت مع النجمين الكبيرين في مباراة الحلم الاستعراضية الرابعة، التي انتهت بالتعادل 5 ـ 5، وقدم فيها ابوتريكة وكانوتيه فاصلا من المهارات واللمسات، ليطربا الجمهور، الذي ظل يهتف طويلا باسم اللاعبين، وبالأخص ابوتريكة الذي يتمتع بشعبية واسعة في الكويت.



وتسابق ابوتريكة وكانوتيه على صناعة وتسجيل الأهداف، كما ظهر عبيد الشمري بصورة مميزة، وسجل اروع أهداف اللقاء، وتألق أيضا من صفوف فريق ابوتريكة الإعلامي القطري محمد سعدون الكواري والارجنتيني المبدع كيكي.كما شهدت المباراة ظهورا استثنائيا لأبوتريكة مع نجليه سيف واحمد، في تكرار لتجربة النجم الفرنسي الأسطوري زين الدين زيدان مع أولاده في النسخة قبل الماضية.وكانت المباراة أشبه بتحد كبير بين الفريقين، في ظل رغبة كل طرف في تقديم افضل ما لديه لإسعاد الجمهور، إلى جانب تحقيق الفوز، وهو ما يميز مباريات الحلم الاستعراضية التي تشهد دائما إصرارا كبيرا من نجوم الدورة على الظهور بأفضل صورة.



وشهدت المباراة مشاركة كوكبة من النجوم الآخرين في الفريقين، حيث لعب مع ابوتريكة نجم القادسية السابق عبيد الشمري ومقدم البرامج الرياضية القطري محمد سعدون الكواري وحارس منتخبنا الوطني ونادي الكويت السابق خالد الفضلي وكذلك زيدان النبوي مدرب عام المريخية القطري وصالح الفاضل والارجنتيني كيكي.



وشارك ضمن صفوف فريق كانوتيه كل من الشيخ فهد الكندري والنجم السوري فراس الخطيب ولاعب العربي السابق احمد موسى والهولندي نجيب علوش والقطري علي المحمود مسؤول لجنة الاتصال في لجنة المشاريع والارث.



أبوتريكة: الدورة مميزةمن جهته، أبدى ابو تريكة سعادته بالحلول ضيفا على دورة الروضان، لافتا الى ان الدورة جمعته مع أصدقاء يعتز بهم كثيرا.



وأضاف ان الروضان مميزة بالمستوى التنافسي والاجتماعي فهي تقدم كرة تنافسية ممتعة كما انها تجمع وتقرب بين الأصدقاء في اجواء رياضية على مستوى عال.وأعرب نجم الأهلي والمنتخب المصري الأسبق عن أمنياته بان تواصل الدورة التي بلغت نسختها الـ 38 تطورها من نسخة لأخرى بنجاح كعادتها مع كل ظهور جديد.وبين ابو تريكة ان دورة الروضان تذكره بليالي رمضان في مصر حيث تبقى صلاة التراويح الى جانب المشاركة بالدورات الرمضانية من الأعمال التي يحرص عليها.



كانوتيه: شكراً الروضانبدوره، أبدى كانوتيه سعادته بالتواجد في الكويت للمشاركة في دورة الروضان مع مجموعة من النجوم الذين تربطه علاقة بهم لاسيما ابوتريكة والكندري والكواري، مقدما الشكر للجنة المنظمة ومنتسبي الدورة على دعوتهم الكريمة وحفاوة الاستقبال والترحاب.وتحدث كانوتيه عن تجربته في الملاعب الأوروبية ورحلته الحافلة بالملاعب الانجليزية والاسبانية مؤكدا رضاه عما قدمه خلال مشواره سواء الاندية او منتخب بلاده.



الكندري يشيدمن ناحيته، ثمن الشيخ فهد الكندري دعوة اللجنة المنظمة للدورة للمشاركة في مباراة الحلم الثالثة، مؤكدا سعادته بالمشاركة مع كوكبة من الأصدقاء التي تربطه بهم علاقات وطيده، مردفا ان المشاركة بالمباراة الخيرية مع شباب يحبهم أمر يحسب للجنة المنظمة.وأضاف الكندري ان دورة الروضان في قلب كل بيت خليجي وعربي، سائلا التوفيق لهم دائما.

«هوليداي ان» يتخطى العصيمي.. ودار المحمدية يجتاز عقبة الاتحاد الليبي

شهدت منافسات اليوم الثالث والعشرين من دورة الروضان تخطي فريق هوليداي ان عقبة فريق ديوانية مناحي العصيمي بهدف دون رد حمل توقيع النجم البرازيلي المميز نيكولودي.

وكان العصيمي قريبا من خطف التعادل حتى اللحظات الأخيرة لكن دفاع هوليداي ان ومن خلفه الحارس المميز فهد كرم.

وفي مباراة ثانية، اجتاز دار المحمدية عقبة الاتحاد الليبي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة من دون أهداف، لتفقد الدورة بذلك احد افضل الفرق جماعية وتنظيما وهو فريق الاتحاد، الذي لم يحالفه التوفيق امام المحمدية، احد الفرق التي سجلت حضورا لافتا بالنسخة الحالية.

مباراتان مثيرتان

إلى ذلك، يلتقي اليوم فريق المرحوم مساعد الميلم مع بنك الكويت الدولي، وبي ام دبليو مع هوليداي ان، في مواجهتين حاميتين، لقطع تأشيرتي العبور لدور الثمانية.

وتضم الفرق الأربعة العديد من المحترفين المميزين، إلى جانب نخبة من النجوم المحليين، الذين فرضوا أنفسهم بقوة على منافسات النسخة الـ 38.

من الدورة

٭ تبادل رئيس اللجنة المنظمة عبدالله الروضان الهدايا والدروع مع ضيفي الدورة ابوتريكة وكانوتيه، كما قام بإهداء اللاعبين «بشت» دورة الروضان.

٭ أعلنت اللجنة المنظمة تبرعها بمبلغ 20 ألف دولار الى البنك الكويتي للطعام، عبر دفع 5 دولارات عن كل مشجع حضر منافسات اليوم الثالث والعشرين وزيادة المبلغ إلى 20 ألف دولار.

٭ أهدى نائب رئيس البنك الكويتي للطعام مشعل الأنصاري دروعا للنجمين ابوتريكة وكانوتيه وعبدالله الروضان.