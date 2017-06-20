صرح حسام الصالح نائب المدير العام للتخطيط والتطوير بالهيئة العامة للرياضة بأن الهيئة وافقت على طرح 14 محلا في مزايدة عامة لخدمة النادي الكويتي لسباق الهجن في منطقة جواخير كبد والموافقة على 5 عقود استثمارية بأندية التضامن والصليبخات واليرموك بعد استكمالها الإجراءات وتجديدها بحسب الاشتراطات التي نصت عليها اللائحة الاستثمارية، لمنح الفرصة لتدفق عوائد الاستثمار وإزالة أي عراقيل تعيق استمرارية تجربة الاستثمار الرياضي بالكويت في اطلالتها الجديدة والطموحة التي يجسدها قانون ولائحة الاستثمار الرياضي.



وقال الصالح: إن النشاط الاستثماري في محلات نادي الهجن تشتمل على بيع مستلزمات الهجن وأعلاف الهجن وسوبر ماركت ومطاعم، فيما اشتملت العقود بالأندية الرياضية على عقد لبنك محلي ومعهد صحي وسوق مركزي.