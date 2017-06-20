رفع المشرف العام على بطولة سلوى الصباح الرمضانية الثانية عشرة لكرة الصالات العقيد خالد أبا الخيل أسمى معاني الشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على تفضله بتقديم الدعم والرعاية الكريمة بشكل مستمر لبطولة سلوى الصباح التي اختتمت نسختها الثانية عشرة في وقت سابق، مشيرا الى النجاح المتواصل لمنافسات البطولة من عام لآخر بفضل الاهتمام والرعاية السامية، اضافة إلى المتابعة المتواصلة من قبل وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري واللواء شكري النجار اللذين قدما كل الامكانيات لنجاح البطولة.

كما توجه أبا الخيل بالشكر الى جميع من أسهم في خروج البطولة بالشكل المطلوب بداية من اللجنة المنظمة العليا برئاسة المقدم عبدالله البحر ورئيس اللجنة الإعلامية خالد الجريد وجميع أعضاء اللجان العاملة على الجهود الكبيرة التي يبذلها الجميع لرفعة البطولة وخروجها بالشكل المطلوب.

كما ثمن التعاون المثمر من قبل وزارة الإعلام ممثلة في وكيل الوزارة طارق المزرم ومسؤولي قناة كويت سبورت والصحف المحلية على حرص الجميع لتغطية فعاليات البطولة بشكل مميز ومتواصل.

وكانت منافسات البطولة قد اختتمت بإقامة المباراة النهائية بين فريقي الأمن والسيطرة ودروع الأمن والتي انتهت بفوز الأول وتتويجه بلقب النسخة الثانية عشرة للبطولة التي تحمل اسما غاليا على الجميع.

بدوره، أشاد الجريد بمستويات الفرق المنافسة على لقب البطولة كافة، مشيرا الى ان الجميع يبقى فائزا من خلال المشاركة بمنافسات البطولة التي تحمل اسما غاليا على الجميع وتحظى برعاية سامية من صاحب السمو الأمير.

وأشار الجريد الى ان النجاح الحالي للبطولة انما يأتي بمنزلة مسؤولية كبيرة على جميع اللجان العاملة في التنظيم، وذلك لتقديم المزيد من الجهود في النسخ المقبلة، مؤكدا ان السنوات المقبلة ستشهد المزيد من النجاح والتطوير على مستوى المشاركات.