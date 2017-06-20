اختتم بنك الخليج رعايته لبطولة كرة القدم النسائية، التي شاركت فيها لاعبات من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. وخلال المباراة النهائية، التي أقيمت يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2017، وغيرها من مباريات البطولة، أظهرت اللاعبات مهاراتهن وقدراتهن الرياضية الفريدة.



وكانت البطولة من تنظيم Eighty Percent وهي مؤسسة ذات طابع اجتماعي وأهداف رياضية تأسست على أيدي ثلاث شابات كويتيات لتعنى بشؤون اللياقة البدنية.

وضمت بطولة كرة القدم النسائية، التي عقدت على مدار أسبوعين، 120 لاعبة من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، تنافسن في 20 مباراة وسجلن 140 هدفا.



أقيمت المباريات على استاد جابر الأحمد الدولي وسط حضور جماهيري كثيف.



وقد توج فريق «جاكوارز» بلقب البطولة، بينما فاز فريق «فاموس» بالمركز الثاني وفريق «ويست وينغ» بالمركز الثالث. بينما حصد نادي العيون الرياضي جائزة «أفضل فريق في البطولة».

وبعد البطولة، أقيم الحفل الختامي للبطولة، بمشاركة معالي الشيخة زين الصباح، وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب، وخالد ناصر الروضان، وزير التجارة والصناعة، اللذين ألقى كل منهما كلمة كمشاركة في الاحتفال.



كما تحدث خلال الاحتفال د.حمود فليطح، نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وراوية الهاجري، الشريك المؤسس لشركة Eighty Percent. وتعليقا على ختام البطولة صرحت ليلى القطامي، مساعد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج: «يسر بنك الخليج تقديم الرعاية والدعم لبطولة كرة القدم النسائية، والتي تنبع من إيمانه العميق بأهمية العمل على دعم مشروعات رواد الأعمال الكويتيين وكذلك إلقاء المزيد من الضوء على أهمية الرياضة واللياقة البدنية والحث على تطبيق نمط حياة صحي، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات وعلى سائر المستويات».

وأضافت القطامي قائلة: «يسرني، بالنيابة عن بنك الخليج، أن أهنئ الفريق الفائز بلقب البطولة، وجميع اللاعبات المشاركات على مجهودهن وإلتزامهن.



كما أود الإشادة بالدور الذي قدمه كل من شارك وساهم في إنجاح هذه البطولة متمنين للجميع كل التوفيق. ونتطلع إلى دعم المزيد من المبادرات التي تبرز مواهب رواد الأعمال الشباب في الكويت وكذلك المواهب الرياضية للشباب والشابات على حد سواء».



وبدورها قالت راوية الهاجري: «سعداء جدا بالنجاح الذي حققناه هذا العام وبشراكتنا مع بنك الخليج.



نتطلع إلى تنظيم بطولات جديدة تجمع عشاق الرياضة النسائية مرة أخرى في المستقبل القريب، وكذلك العمل على زيادة الوعي بالفرص المتاحة للمرأة، من خلال إبراز مهاراتها ومواهبها الرياضية، وتشجيع النساء بشكل عام على اتباع أسلوب حياة صحي ونشط».

إلى جانب البطولة، شملت أنشطة بنك الخليج الرمضانية توزيع صناديق الطعام على الأسر المحتاجة بالتعاون مع سيفكو وبنك الطعام الكويتي ولوياك.



بالإضافة إلى الاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال المرضى في المستشفيات، من خلال التعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات (KACCH)، وشملت احتفالات القرقيعان أيضا مدرسة التربية النموذجية وقصر نايف ومركز الكويت للصحة النفسية.



كما قام البنك أيضا بإطلاق إعلان تلفزيوني خاص بمناسبة الشهر الفضيل.

للمزيد من المعلومات حول مبادرات بنك الخليج وأنشطته الرمضانية يمكن للعملاء زيارة أحد فروع البنك البالغ عددها 56 أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 1805805، وكذلك موقع البنك الإلكتروني ثنائي اللغة www.e-gulfbank.com أو الاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.