مبارك الخالدي

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي ناصر الشطي أن الجهاز الفني للأخضر باق على رأس عمله بقيادته وشقيقه ميثم.

وقال الشطي لـ «الأنباء»: نحن كجهاز فني نترقب اجتماع مجلس إدارة النادي للانتهاء من اقرار الهياكل الادارية والتي من بينها التشكيل الاداري والفني للفريق الاول لكرة القدم، لافتا الى انه لايزال وشقيقه ميثم على رأس الجهاز لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف: وضعنا برنامجنا للانطلاق في التدريبات محليا أواخر الشهر المقبل لمدة عشرة أيام ثم المغادرة الى معسكر خارجي في احدى الدول الاوروبية، مشيرا الى أن پولندا هي الاقرب لتوافر الأدوات الناجحة للمعسكر.

وقال: نقدر شغف الجمهور العرباوي للتعرف على شكل الفريق في الموسم المقبل، لكننا كجهاز فني لا يمكن الإفصاح عن الصفقات التي نتطلع لها دون أن يكون واضحا موقف مجلس الادارة من الهيكل الاداري والفني وكذلك الموقف من وضع النادي من اجراء تعاقدات على خلفية ما يتردد من عقوبات تطول هذا الملف.

وفي شأن متصل، اعلن نائب رئيس جهاز الكرة حسين عاشور عزمه تقديم تقريره خلال اليومين المقبلين ليتزامن مع اجتماع مجلس الادارة اليوم (الثلاثاء)، لافتا الى أن التقرير سيتضمن المشاكل التي واجهت الفريق الموسم المنتهي والاقتراحات والأفكار التي يتبناها من واقع تجربته مع الفريق لتصحيح أوضاع الأخضر مستقبلا.

من ناحية اخرى، اعلن اللاعب محمد البذالي عن تلقيه عرضين محليين، مشيرا الى وجود رغبة منه في البقاء مع العربي للموسم المقبل.