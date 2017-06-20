يعقوب العوضي

اعتمد اتحاد اليد التقريرين الإداري والمالي عن السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ كما تم اعتماد الميزانية المقترحة للسنة الجديدة من ١ ابريل ٢٠١٧ وحتى ٣١ مارس ٢٠١٨ وجاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في مقر الاتحاد مساء امس الأول.



كما خولت الجمعية العمومية اتحاد اليد لوضع خطة عمل للدورة المقبلة وتم تعيين مراقب حسابات قانوني.



وتمت الموافقة على مشاركة المنتخب الوطني تحت (١٩ سنة) في الدوري العام كما سيشارك منتخبنا الوطني (تحت ١٧ سنة) في دوري الشباب، ويبقى قرار مشاركة المنتخبين الأول والناشئين تحت ١٥ سنة قيد النقاش.



وشهد اجتماع العمومية حضور كل الأندية فيما تغيب ٤ منها هي القادسية، القرين، الصليبخات والنصر فيما حضر من الاتحاد كل من رئيس الاتحاد الفريق المتقاعد ناصر صالح بومرزوق والاعضاء: نصيب الرندي، خالد عبدالقدوس، عبيد المياس.