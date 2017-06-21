مبارك الخالدي

أعلن المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت عمر الزامل أن الأبيض بات قريبا من التعاقد مع المحترفين السوري حميد ميدو والبرازيلي باتريك فابيانو.



وقال الزامل في تصريحات إعلامية: إن المتبقي على صفقات انتقال اللاعبين رسميا هو بعض الأمور المتعلقة بتفاصيل التعاقد معهما ليتمكن الجهاز الإداري من الإعلان رسميا عن صفقه ضم اللاعبين.



وكانت إدارة الكويت قد ألمحت في اكثر من مناسبة عن رغبه الجهازين الفني والإداري في التعاقد مع ظهير ايسر يمتاز بالقدرة على اللعب والأداء في مركز وسط الملعب، وهذا ما يجيده اللاعب السوري ميدو الذي لفت الأنظار إليه الموسم المنتهي عندما مثل فريق التضامن وساهم مع بقية زملائه في إبقاء الفريق ضمن دوري الأضواء.



كما ان البرازيلي باتريك فابيانو يعتبر هداف الدوري الموسم الماضي، الأمر الذي منحه أفضلية على بقية السير الذاتية للاعبين المحترفين الذين تم عرضهم على إدارة الأبيض.



وأشار الزامل إلى أن الكويت بصدد التعاقد مع مدرب للفريق إلى جانب الإبقاء على المدرب الوطني محمد عبدالله مستشارا فنيا للفريق.