أحمد السلامي

أكد مدرب منتخب البراعم طارق الخليفي استمراره في مواصلة التدريبات اليومية والتي انطلقت قبل عدة أسابيع بعد أن وقع الاختيار على مجموعة كبيرة من اللاعبين وستتم تصفيتهم بنهاية الأسبوع واختيار التشكيلة المناسبة التي ستواصل مشوارها في صفوف منتخب البراعم استعدادا للمشاركة في معسكر تدريبي سيقام خلال شهر أغسطس القادم.

وقال: المعسكر المزمع إقامته في أغسطس لم يتم تحديد وجهته حيث ان هناك العديد من الخيارات، ومن أبرزها إسبانيا وتركيا وسيتم المفاضلة بين الاثنين واختيار ما يخدم تطلعاتنا وآمالنا في المرحلة القادمة والتي تحتاج إلى المزيد من التركيز والاهتمام.



وأضاف: وقع الاختيار على مجموعة كبيرة من اللاعبين ونعمل حاليا على مراقبتهم ومتابعة إمكانياتهم الفنية والبدنية ونخضعهم في كل يوم لتجارب جديدة وسيتم إجراء تصفية شاملة ونبقي على المميزين منهم ليكونوا من ضمن تشكيلة المنتخب التي ستغادر إلى المعسكر الخارجي، لافتا إلى ان من سيتم استبعاده ليس بالضرورة لم يرتق إلى مستوى التطلعات بل الفرصة متاحة لجميع اللاعبين حتى مع بداية الموسم الجديد حيث سيتم اختيار مجموعة من اللاعبين الجدد ممن يثبتون وجودهم مع فرقهم.



وأشار الخليفي إلى أن منتخب البراعم يواصل تدريباته اليومية على ملعب اتحاد كرة القدم بمنطقة العديلية ولمدة ساعتين والهدف من خلال التدريبات الحالية رفع معدل اللياقة البدنية وتطوير إمكانياتهم الفنية، وقد تم اختيار التشكيلة الحالية بناء على متابعة دقيقة ومتأنية خلال منافسات الموسم الماضي حيث تمت مراجعة سجلات جميع اللاعبين والتعرف على إمكانياتهم والتقارير والتوصيات ومناقشة مدربي فرقهم، والهدف اكمال الرؤية الفنية واتضاح الصورة بشكل متكامل للوصول إلى تشكيلة قادرة على أن تنجح في تمثيل منتخب البراعم وتحقيق الهدف المنشود من مشاركتهم.