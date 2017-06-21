أحمد السلامي

عبر مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني لفئة البراعم سمير دشتي عن ارتياحه من التجربة الجديدة في عمله الجديد بعد انتهاء ارتباطه مع نادي التضامن والذي خاض خلاله العمل لمدة موسم واحد كمدرب لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم قائلا: قبل نهاية الموسم الماضي تلقيت اتصالا من قبل اللجنة الفنية ويمثلها عضو مجلس الإدارة خالد الفضلي ود.أحمد عبدالحميد اللذين أبلغاني برغبتهما في استقطابي والاستفادة من خدماتي في تدريب منتخب البراعم، وهو الأمر الذي قبلته مباشرة ودون تردد.

وقال: ان العمل مع اتحاد كرة القدم يعتبر نقلة نوعية ويتيح الفرصة لي كمدرب من إثبات وجودي في العمل على صناعة عدد من حراس مرمى المستقبل، وهو ما اعتبره تجربة مميزة تضاف إلى سجل خبراتي، حيث أتطلع دائما إلى أن أواصل التقدم في عملي.

وأضاف: عملي السابق في نادي التضامن كان مميزا، حيث كنت من ضمن فريق عمل متكامل سواء من جهاز إداري أو فني ولكن التجربة مع اتحاد الكرة تكون أكثر متعة وتعطيني مساحة أكبر للتحرك في الاختيارات والتي ستقوم على أسس ومعايير فنية متكاملة.

وختم دشتي حديثه قائلا: التحدي يكمن في تحقيق النجاح مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التضامن ومواصلة مشواري في خوض تجربة جديدة مع اتحاد كرة القدم، وهو ما يعتبره الجميع واجبا وطنيا.