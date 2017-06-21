مبارك الخالدي

أعلن أمين السر العام بالنادي العربي عبدالرزاق المضف عن توجه سائد لدى بعض أعضاء مجلس الإدارة لإقصاء المدربين ناصر وميثم الشطي من تدريب الفريق الأول لكره القدم للموسم المقبل وإسناد المهمة للمدرب الوطني محمد إبراهيم.

وقال المضف على حسابه الخاص في «تويتر» قبل ساعات من اجتماع مقرر لمجلس الإدارة لإقرار الهياكل الإدارية والفنية لفرق النادي «هناك محاولات حثيثة لإقصاء ناصر وميثم من قياده الفريق والتعاقد مع مدرب كويتي كان آخر فريق قد دربه هو الكويت».

الجدير بالذكر أن المضف لم يشر صراحة لاسم المدرب إبراهيم، لكنه أشار اليه بالوصف المذكور.