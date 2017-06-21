يعقوب العوضي

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين (تحت 17 سنة) محمد مبارك أن معسكرا خارجيا في أغسطس المقبل سيكون من ضمن خطة إعداد الفريق للمشاركة في الدوري العام للناشئين في الموسم المقبل، وأضاف نعتبر الخطوة في الموافقة على مشاركة لاعبي المنتخبات في البطولات المحلية خطوة موفقة جاءت بتوقيت جيد باعتبار ان اللاعبين يحتاجون للاحتكاك البدني واكتساب الخبرة من زملائهم وفي ظل وجود غمامة الايقاف الدولي الرياضي على الكويت فإن اللاعبين محرومون من المشاركات الخارجية ما ينعكس سلبا على مستواهم فنيا.

وحول قائمة أسماء اللاعبين، أكد مبارك بأن الجهاز الفني لم يقدم أي أسماء حتى الآن كما ستكون هنالك دراسة دقيقة لظروف اللاعبين المختلفة للوقوف على إمكانية مشاركتهم من عدمها عند اختيارهم.