استقبل مديرعام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح بمكتبه بالهيئة خليفة الخرافي والفارس المتألق علي الخرافي من نادي الكويت للفروسية.

وقدم خليفة شرحا وافيا عن الإنجازات التي حققها الفارس علي الخرافي خلال عامي 2017 و2016 في البطولات الدولية التي شارك فيها والانجازات التي حققها وآخرها التأهل الى بطولة الالعاب العالمية للفروسية التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر 2018 والتي تعتبر انجازا تاريخيا للكويت والعرب في رياضة القفز على الحواجز.

واهدى خليفة وعلي الخرافي فليطح درعا تذكارية تقديرا لدعم الهيئة للحركة الرياضية ووعدا بمواصلة الإنجازات الرائدة لرفع اسم وعلم الكويت في المحافل الدولية والقارية والعربية والخليجية.

بدوره، أعرب فليطح عن سعادته للتطور الكبير الذي حدث لرياضة القفز في السنوات الاخيرة وانه من المتابعين للإنجازات التي حققها فرسان الكويت وخصوصا البطل علي الخرافي وتأهله الى بطولة الالعاب العالمية للفروسية.

واضاف ان الهيئة حريصة على دعم الأبطال المتفوقين وتوفير الامكانات لإعدادهم وحسن تمثيل الكويت في شتى المجالات وتشجيع الشباب على المشاركة في الانشطة الرياضية والتفوق فيها.

وأعرب الخرافي عن سعادته باستقبال فليطح لهم ومتابعته للإنجازات التي حققها ابطال القفز، واضاف انه تم الاتفاق مع رئيس فريق منتخب هولندا للفروسية الحاصل على الميدالية الذهبية للفرق عام 2016، وطاقم هولندي للاشراف على إعداد علي الخرافي لبطولة العالمية للفروسية التي تقام كل اربع سنوات في احدى الدول.

وشكر الهيئة العامة للرياضة على دعمها الكامل لرياضة القفز والفارس علي الخرافي المتأهل لبطولة الالعاب العالمية للفروسية، متمنيا تحقيق المزيد من الإنجازات وزيادة عدد الأبطال.