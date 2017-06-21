تيماس يلتقي الرومي.. وهوليداي إن يتحدى بي إم دبليو في ربع النهائي



تختتم سلسلة مباريات الحلم الاستعراضية بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم اليوم بالتحدي المرتقب الذي يجمع عملاقي حراسة المرمى الاسباني ايكر كاسياس والمصري عصام الحضري.



ويشارك في المباراة الاستعراضية محمود كهربا لاعب الزمالك ومنتخب مصر والذي تألق ضمن صفوف اتحاد جدة في الموسم الماضي، إلى جانب فيصل زايد لاعب الجهراء، بالإضافة إلى عدد آخر من نجوم الدورة سواء المحليون أو المحترفون.



وتشــهـــــد المبــــاراة الاستعراضية التحدي الأول من نوعه بين حارسي مرمى، حيث اعتادت الدورة في السابق على جلب مشاهير اللعبة من اللاعبين، وكان آخرهم الويلزي ريان غيغز والاسباني اندريس انييستا والمصري محمد ابوتريكة والمالي فريدريك كانوتيه.



ويزور كاسياس والحضري الدورة للمرة الأولى، كما سبق ان تواصل الحارسان عبر حاسباتهما الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتاد الحضري على مداعبة كاسياس ومناداته بـ «عم الناس»، كما يتمتع الحارس المصري المخضرم بعلاقات وطيدة مع اغلب حراس العالم، ومنهم الإيطالي بوفون.



وكان كاسياس قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي يرحب فيه بتلبية دعوة اللجنة المنظمة بزيارة الدورة والتواصل مع جمهورها، معربا عن سعادته بزيارة الكويت، التي سبق ان زارها ضمن وفد ريال مدريد.



ختام ربع النهائي اليوميختتم اليوم (الأربعاء) الدور ربع النهائي بإقامة مباراتين، حيث يلتقي في الاولى تيماس مع فريق المرحوم احمد الرومي، وفي الثانية دار المحمدية مع الفائز من مباراة هوليداي ان مع بي ام دبليو.



وتغلب تيماس والرومي على فواز للتبريد وكويت ستيل عبر ركلات الترجيح، ضمن منافسات اليوم الرابع والعشرين.



ويأمل تيماس مواصلة مسيرته الرائعة في الدورة بعدما اجتاز عقبة فواز للتبريد بهدفين لهدف عبر ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي من دون أهداف.



وكان تيماس الطرف الأكثر خطورة في المباراة، بفضل تحركات النجم الإيراني حسين طيبي إيراني والبرزيلي فيرناندو برازيلي، لكن صلابة دفاع وحارس فواز للتبريد فرضت التعادل السلبي على اللقاء.



بدوره، سار الرومي على نهج تيماس وعبر كويت ستيل احد أبرز الفرق بالنسخة الحالية بعد مباراة حافلة بالإثارة والندية، ولم تحسم إلا عبر ركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد انتهاء الوقت الأصلي من دون أهداف.



النواف: التطور عنوان الروضان من سنة لأخرىثمّن الشيخ نواف الأحمد النواف جهود اللجنة المنظمة لدورة بقيادة عبدالله الروضان واللجان العاملة لما يقدمونه من جهود وعمل منظم للارتقاء بالدورة التي بلغت عامها الـ 38، وبات عنوانها الأبرز التطور المستمر مع كل نسخة جديدة.



وأكد أن والده الفريق أول متقاعد الشيخ احمد النواف محافظ حولي والرئيس الفخري لدورة الروضان وراء ارتباطه بالدورة في سن صغيرة، حيث كان يصطحبه لحضور منافساتها، كاشفا عن انه شارك في ٤ نسخ من عمر الدورة من سنة ٢٠٠٠ وقبل اعتماد مشاركة اللاعبين المحترفين كلاعب كما شارك فيها كإداري ويتابعها الآن كأحد جمهور ومشجعي الدورة.



وأضاف انه يحرص على متابعة الدورة في كل نسخة جديدة سواء من داخل الصالة او خلف الشاشة، لافتا الى انه كما فعل والده في السابق باصطحابه للدورة فإنه اليوم اصطحب ولده احمد للاستمتاع بأجواء الدورة الأفضل خليجيا وعربيا.



وأشار الى أن دخول اللاعبين المحترفين رفع مستوى الدورة فنيا وانعكس بشكل إيجابي على لعبة كرة الصالات محليا، كما ابرز الحضور المميز لكوكبة من نجوم كرة القدم العالمية الدورة على الساحة الرياضية الدولية بفضل جهود اللجنة المنظمة التي لا تدخر جهدا لإسعاد الجمهور سواء باستقطاب النجوم أو تقديم المسابقات الترفيهية المتنوعة مع الحوافز المادية.

من الدورة

٭ حصل عدنان النجدي حارس فريق تيماس على جائزة افضل لاعب في منافسات اليوم الرابع والعشرين.

٭ يحــل الحارس الإسباني ايكر كاسياس ضيف مباراة الحلم الاســتعراضية ضيفا على الإعـلامي نادر كــرم في ديوانية دورة الروضان اليوم.