السويلم: فتحي من ابرز اللاعبين المراوغين وصنّاع الهجمات

طالب رجل الأعمال خالد السويلم بتشكيل لجنة لرعاية اللاعبين المعتزلين، خاصة الذين خدموا الرياضة الكويتية لسنوات ويستحقون التكريم.

واضاف أن هناك نجوما ومواهب قدمت الكثير للكرة الكويتية وأوصلتها الى المونديال في مقدمة هؤلاء النجوم الفارس الأسمر فتحي كميل الذي حبب الجماهير في الكرة واشاد به المدربون العالميون ومنهم زاغالو وشيرول وكارلوس ألبرتو، وان مستواه في ذلك الوقت لا يقل عن نجوم العالم.

وتابع السويلم ان فتحي من ابرز اللاعبين المراوغين وصناع الهجمات وانه يحمل قلبا ابيض ويستحق الكثير من التقدير.

وأن المرعب جاسم يعقوب من أعظم الهدافين الذين عرفتهم الملاعب الكويتية والعربية والآسيوية، وترك كميل ويعقوب بصمات اكثر من رائدة في الكرة الكويتية وساهما في تطور الاعلام المقروء والمسموع والمرئي والقنوات الفضائية الرياضية واهتمام الدولة بالمنشآت الرياضية واللحاق بالركب العالمي.

وعن امنيات السويلم للمرحلة المقبلة، قال: قبل أن أتحدث أنتهز فرصة حلول العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر كي أهنئ قائد العمل الإنساني أمير الكويت المفدى الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين والشعب الكويتي الوفي والأمة العربية والإسلامية، داعيا الله العلي القدير ان يعيده على الجميع بالخير والبركات والأمن والأمان، وان تعود الرياضة الكويتية الى المشاركات الدولية ورفع الايقاف والاهتمام بزيادة الدعم المخصص للمحترفين من أجل جلب اللاعبين المميزين والارتقاء بالرياضة والكرة الكويتية.

وعن هوايات السويلم قال إنني من عشاق الشعر ولي عدة دواوين كما انني أملك عددا كبيرا من الصقور والخيل العربية الاصيلة، وآمل في المشاركة ببطولات الموروث الشعبي وجمال الخيل العربي المقبلة.