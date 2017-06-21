ضمت الشباب ما بين 15 و19 سنة وشملت مدارس القطاع الخاص

قدم البنك الأهلي الكويتي الرعاية البلاتينية لبطولة كرة السلة الكويتية للشباب ضمن الأنشطة الرمضانية التي يتبناها خلال الشهر الفضيل، والتي تم تنظيمها بهدف زيادة الأنشطة الرياضية خلال شهر رمضان.

وأقيمت البطولة خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو 2016 في المدرسة الأميركية الدولية في الكويت (AIS).

وقد ضمت البطولة الشباب في المرحلة العمرية ما بين 15 و19 سنة وشملت مدارس القطاع الخاص في الكويت.

شاركت في البطولة 8 فرق، حيث فاز بها فريق P2P الذي أحرز 50 هدفا في المباراة النهائية.

تأتي هذه الرعاية ضمن سياسة البنك الأهلي الكويتي لدعم الأنشطة التي تخدم المجتمع، وتهدف إلى مشاركة أكبر عدد من الشباب في فعاليات اجتماعية ورياضية.

وللمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكنكم التواصل مع مركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» على رقم 899 899 1.