تدخل دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم المحطة قبل الأخيرة اليوم (الخميس) بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي.وحجز فريق المرحوم احمد الرومي بطاقة العبور الأولى للمربع الذهبي، بفوزه على كويت ستيل بركلات الترجيح، لينتظر الفائز من مباراة تيماس والخليج للكابلات، وهي الفرق المرشحة بقوة لنيل لقب الدورة، وفي الطرف الآخر يلتقي البنك الدولي مع الفائز من المباراة التي ستجمع دار المحمدية مفاجأة النسخة الحالية وبي ام دبليو.

وكان البنك الدولي قد حسم تأهله بجدارة واستحقاق عقب تغلبه على فريق المرحوم مساعد الميلم برباعية حملت توقيع النجم البرازيلي شبانيا (هدفين) واحمد الفارس (هدفين).

وأثبت الدولي مجددا قدرته على الذهاب بعيدا في صراع المنافسة على اللقب في ظل الأداء الجماعي المميز الذي منحه الأفضلية والتفوق في جميع مبارياته، وبرز من صفوف الفريق شبانيا ومواطنه لوبي الى جانب حمد العوضي وحمد حيات والفارس.وكان فريق بي ام دبليو قد أطاح بهوليدي ان بثلاثة أهداف مقابل هدف بفضل التألق اللافت للبرازيلي بشينو الذي سجل هدفين رائعين، فيما أضاف عبدالرحمن الطويل الهدف الثالث، واكتفى هوليداي ان بهدف الأسبقية الذي جاء بواسطة علي السيف.

الحضري: أعتز بصداقة الفضلي والخالدي

من جهته، أبدى حامي عرين منتخب مصر عصام الحضري سعادته بالتواجد في بلده الثاني الكويت للمشاركة مع نخبة نجوم دورة الروضان في مباراة الحلم الاستعراضية، مشيدا بحفاوة الاستقبال والتنظيم الأكثر من رائع، مؤكدا أنه يعتز بعلاقاته وصداقاته في الكويت التي قدم إليها سابقا بصحبة الأهلي ومنتخب مصر، كاشفا عن ارتباطه بعلاقات اخوية مع العديد من الرياضيين، ومتحدثا عن تقليد صديقيه حارسي المرمى المعتزل خالد الفضلي ونواف الخالدي له كحراس مرمى، وانه يعتز كثيرا بصداقتهما.وتحدث الحضري عن أن خروجه من الأهلي خطوة فتحت الباب أمام عدد كبير من الحراس للدفاع عن ألوان الشياطين الحمر، معربا عن أمنياته في أن يصل منتخب مصر لمونديال روسيا 2018، ومبينا ان التأهل للمونديال يمثل حلم حياته بغض النظر عن مشاركته مع المنتخب بصفة أساسية أو كبديل.

وتمنى أن يوفق في تجربته المقبلة بعدما بات قريبا من الانتقال للدوري السعودي بعد فتح باب الاحتراف للحراس، حيث وصلت المفاوضات مع التعاون لمراحل متقدمة.ولفت الحضري الى أن نادي الزمالك لا يقف أمام مصلحة لاعبيه بما يعود بالفائدة على النادي، متوقعا أن يصل الزمالك الى نقطة اتفاق مع اتحاد جدة بشأن انتقال محمود كهربا، مشيدا بإدارة المستشار مرتضى منصور للزمالك. كهربا: شكرا الروضان تقدم نجم الزمالك ومنتخب الفراعنة محمود كهربا بالشكر للجنة المنظمة بقيادة عبدالله الروضان على دعوتها الكريمة له للمشاركة والتواجد بين نجوم دورة الروضان في مباراة الحلم.وأكد انه يحترم إدارة الزمالك ورغبتها في الاستمرار، مؤكدا انه لا يرفض البقاء في الزمالك في حال تأمين مستقبله بالشكل المطلوب.وبين انه مدين لناديه المصري وإدارته وجماهيره بما وصل اليه من مستوى في الفترة الأخيرة، مضيفا انه لم يغضب مطلقا من جمهور الزمالك، كما انه يعتز بجمهور اتحاد جدة الغالي على قلبه.

من الدورة

٭ حصل البرازيلي شبانيا لاعب فريق البنك الدولي على جائزة افضل لاعب في منافسات اليوم الخامس والعشرين.

٭ حرص الحضري على التقاط صورة تذكارية مع الحارس الإسباني ايكر كاسياس وأهداه فانيلة منتخب مصر.