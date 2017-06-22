عقدت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة اجتماعا مساء أمس في مقر الاتحاد بحضور رئيس اللجنة المحامي عبدالرحمن الياسين ونائب الرئيس د.فهد الصواغ وعضوية نايف شجاع.
وقررت اللجنة توقيع غرامة مالية على نادي القادسية 3000 دينار، بسبب قيام النادي بعمل منصة تتويج في مباراة الفريق الأول في الجولة الأخيرة من دوري فيفا أمام خيطان بتاريخ 25 مايو الماضي. كما قررت اللجنة إيقاف حارس مرمى الكويت مصعب الكندري مباراتين وتغريمه 400 دينار وتوقيع غرامة مالية على لاعب الكويت شريدة الشريدة 100 دينار بسبب الأحداث التي رافقت مباراة الكويت أمام السالمية في ختام دوري فيفا بتاريخ 25 مايو الماضي.