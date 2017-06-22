عبدالعزيز جاسم ـ أحمد السلامي

قرر مجلس إدارة نادي كاظمة تعيين المدرب الوطني عبدالحميد العسعوسي مساعدا لمدرب الفريق الأول لكرة القدم. ووقع العسعوسي على عقد انضمامه للجهاز الفني مساء أول من امس في مقر النادي.

وفي أول تصريح له خص به «الأنباء»، عبر المدرب العسعوسي عن سعادته بعودته إلى بيته قائلا: لقد عدت بعد سنوات من العمل في نادي الكويت للعمل مجددا في بيتي نادي كاظمة والذي نشأت فيه وكبرت معه وترعرعت فيه وقضيت جل سنوات طويلة، والعودة إلى أحضان ناديي أعادت بي الذاكرة إلى الوراء حيث الذكريات بحلوها ومرها والتي لاتزال راسخة في ذاكرتي وهو ما يدفعني للعمل وتقديم كل إمكانياتي في سبيل تطوير إمكانيات وقدرات لاعبي الفريق الأول لتحقيق الأهداف المنشودة من قبل مجلس إدارة النادي إضافة إلى رغبتي الصادقة في أن تكون مشاركتي مع «البرتقالي» مثمرة بكل المقاييس.

وأضاف: العمل في نادي كاظمة له قيمة خاصة في نفسي، خصوصا أنني أحد أبناء هذا الكيان الرياضي العريق الذي خرج أجيالا كروية تعتز وتفتخر بها الكرة الكويتية، لذلك فإن المسؤولية تتضاعف علي وتجعلني أمام تحد كبير أهدف من خلاله إلى إثبات وجودي كمدرب وطني قادر على التعاطي مع كل الأوضاع وكأحد أبناء النادي الذين يتسارعون لتلبية نداء الواجب الذي لا يمكن التأخر عن تلبيته.

وقال: الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة يضم عناصر مميزة تمتلك خبرة ومؤهلة وقادرة على تحقيق ما نطمح إليه جميعا، وسأعمل على تقديم خلاصة خبرتي وسنوات العمل والعطاء لتمكين لاعبي الفريق من تحقيق كل ما يطمحون إليه بالتعاون مع المدرب الذي سأشاركه في رسم خارطة الطريق للموسم الجديد.

واستطرد العسعوسي في حديثه قائلا: المهمة لن تكون سهلة وبالوقت نفسه لن تكون مستحيلة وسنعمل بروح الفريق الواحد ونتعاون في سبيل التأكيد على أن الثقة التي منحت إياه قادر على تحقيق نتائج إيجابية، والتأكيد على أن المدرب الوطني قادر على إثبات وجوده ولا يقل مكانة ولا أهمية ولا احترافية عن المدرب الأجنبي.