مبارك الخالدي

انتهى اجتماع مجلس إدارة النادي العربي في وقت متأخر من ليل امس (الاربعاء)، حيث اعتمد المجلس هياكله الإدارية للموسم المقبل بتعيين الرئيس جمال الكاظمي رئيسا لجهاز الكرة وعبدالعزيز عاشور مديرا عاما لقطاع اللعبة وعلي النصر مديرا للشباب والناشئين والاشبال وخالد القبندي مديرا للصغار والبراعم.

كما أسند الاجتماع إدارة قطاع كرة اليد الى رائد الزعابي، لكن الاجتماع انتهى من دون ان يقرر استكمال بقية المناصب الشاغرة وأبرزها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، كما لم يتطرق إلى منصب نائب رئيس جهاز الكرة والإداريين والمنسق الإعلامي.

ومن المتوقع أن يستكمل الاجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة للانتهاء تماما من شكل الفريق الكروي الاول من الناحية الفنية والإدارية.

الجدير بالذكر أن الاجتماع بدأ أعماله كامل النصاب بحضور كل من جمال الكاظمي وعبدالعزيز عاشور وعبدالرزاق معرفي وحسين معرفي وخالد عبدالصمد واحمد العمران وفؤاد المزيدي وسليمان بولند وعادل خليفة ورائد الزعابي. ‫