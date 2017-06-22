ناصر العنزي

انضم الحارس صالح مهدي إلى صفوف اليرموك لمدة موسم بعد انتقاله من التضامن. وسبق لمهدي أن تنقل بين عدة أندية لامتلاكه بطاقة الانتقال وهو حارس دولي انطلق من ناديه الأساسي السالمية. وفي شأن حراس المرمى، مازال خالد الرشيدي حائرا بين اللعب محليا أو الانتقال خارجيا بعد فك ارتباطه مع ناديه السالمية، ومازالت مفاوضات جانبية قائمة معه من بعض الاندية المحلية ولم يستقر حتى الآن على وجهته المقبلة بعد أن خاض تجارب محلية سابقة مع التضامن والعربي والسالمية.

فيما لايزال حارس مرمى القادسية نواف الخالدي بعيدا عن فريقه، حيث لم يقرر بعد اعتزاله أو عودته مرة أخرى الى صفوف الأصفر.