تمكن المغامر الكويتي فؤاد قبازرد من الصعود إلى قمة جبل إيفرست الشهير للمرة الثانية خلال سنتين رافعا علم الكويت وصورة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في رحلة محفوفة بالمخاطر على هذه السلسلة الجبلية الأعلى في العالم.

وقال قبازرد اليوم الخميس، عقب عودته إلى البلاد من رحلته الجبلية التي استمرت قرابة الشهرين، إن الهدف الرئيسي من مغامرته التي تسلق خلالها الجبل على ارتفاع 8834 مترا هو "تسليط الضوء على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي الأصيل والتي ترتكز على الطاعة لله جل جلاله والجد والاجتهاد لرفعة الوطن والاخلاص لقيادته الحكيمة".

وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف قام وفريقه المكون من عدد من المحترفين في هذه الرياضة الخطيرة من مختلف دول العالم بالتدريب المستمر والتواصل فترة ليست بقصيرة لإتمام الصعود، مشيرا إلى أن الإرتفاع الذي تم الوصول إليه في هذه الرحلة جاوز ما تم تحقيقه في رحلته السابقة التي قام بها عام 2015 بأكثر من 3500 متر.

وأوضح أنه واجه تحديات مناخية وتضاريس صعبة طوال فترة التسلق إلى أن تمكن من تحقيق ما جاء من أجله معتبرا ما حققه رسالة من الشعب الكويتي مفادها بأن علم ورمز دولة الكويت سيبقى دائما وأبدا عاليا خفاقا على أعلى القمم محتفظين بقيمنا الأصيلة وفخورين بعطاء الكويت الإنساني الذي طال معظم أنحاء العالم.

ولفت إلى اعتزامه التخطيط للقيام برحلة تسلق قمة أعلى في جبل إيفريست العام المقبل بمشاركة نخبة من متسلقي الجبال الكويتيين لرفع علم وصور رموز البلاد عاليا مهديا هذا العمل إلى القيادة السياسية في البلاد وللشعب الكويتي الكريم.

وكان المغامر قبازرد قد قام برحلة لهذه السلسلة الجبلية عام 2015 رافعا علم الكويت وصور قادتها على ارتفاع بنحو 5364 مترا بهدف لفت أنظار العالم إلى الرسالة السامية للكويت حيث تم تكريم سمو أمير البلاد بتسمية سموه (قائدا للعمل الإنساني) ودولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني).