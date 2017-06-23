الباقر: مبادرة «أحلم أن أكون» انطلقت قبل أعوام وما زال أمامنا الكثير لتقديمه وتحقيقه للأطفال

قام بنك الكويت الوطني بالتعاون مع دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان لكرة القدم بتحقيق حلم «محمد وائل» من مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال بلقاء نجمه المفضل محمد أبو تريكة.

وقامت أسرة بنك الكويت الوطني باصطحاب محمد وعائلته إلى مكان إقامة اللاعب ومفاجأته بلقاء عفوي.



وقام أبو تريكة بالحديث مع محمد وسؤاله عن مدى شغفه بكرة القدم.



وبدوره، عبر محمد عن سعادته بلقاء مثله الأعلى في كرة القدم وكشف عن مدى تعلقه به كرمز كان سببا لتشجيعه للنادي الأهلي المصري، والذي كان أبوتريكة يلعب لديه قبل اعتزاله كرة القدم منذ سنوات.



وفي ختام اللقاء، قدم أبوتريكة تذكارا لمحمد وهو عبارة عن «تي شيرت» رقم 22 من النادي الأهلي وهو الرقم الذي كان يرتديه في الملاعب.

وفي هذه المناسبة، قال مسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر إن محمد لديه شغف كبير تجاه اللاعب محمد أبو تريكة ولطالما كان يطلب من ذويه اصطحابه إلى مصر لرؤية اللاعب.



لقد كان مجيء ابو تريكة ومشاركته في دورة الروضان فرصة لاختصار المسافات والوقت لتحقيق حلم محمد.

وأضاف الباقر أن لدى محمد روحا أكثر من رائعة وحيوية فائقة ويتمتع بابتسامة ساحرة وهو مثال لإرادة الحياة ونموذج يحتذى بين الأطفال.



ولقد كانت فرحتنا بتحقيق حلم محمد برؤية اسطورته الكروية لا تقدر بثمن.



واذا كان النجم ابو تريكة رياضيا من الطراز الرفيع فإن محمد بشخصيته وابتسامته وقوته في تحدي الاصابة هو أيضا بطل حقيقي ومثال يعلمنا جميعا كيف علينا ان نتمسك بالفرح.

كما أشار الباقر إلى أن مبادرة أحلم أن أكون انطلقت قبل أعوام، وما زال هناك الكثير لتحقيقه وتقديمه من أجل الأطفال، ونحن في بنك الكويت الوطني نعتز بهذا التعاون مع القيمين على دورة الروضان الذين قاموا بتسهيل مهمتنا في تحقيق حلم محمد.

ويذكر أن زيارة أبو تريكة إلى الكويت كانت في إطار مشاركته في دورة الروضان لكرة القدم إلى جانب نجوم الكرة العالمية.



وتخلل لقاء محمد مع أبوتريكة الكثير من اللحظات المؤثرة والمميزة.



ويندرج هذا اللقاء ضمن مبادرة «أحلم ان أكون» التي تعنى بتحقيق أحلام الأطفال وتعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية تجاه حقوقهم، وهو نهج لطالما تميز به البنك الوطني ويسعى دوما إلى نشره في المجتمع.