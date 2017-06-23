يعقوب العوضي

استضاف برنامج «القايلة» الإذاعي والذي يقدمه الإعلامي مهند يوسف، المذيع والإعلامي أحمد الطيب وتحدث الطيب عن مسيرته الإعلامية وافتخاره بالعمل مع أسرة الروضان في الدورة الرمضانية.

وفي البداية، أكد الطيب انه لم يضع تصورا او خططا للدخول في مجال التعليق الرياضي وقال: لم يخطر في بالي أن أضع أي مخططات حول الوصول الى منصة التعليق الرياضي ولكن شاء القدر ان أكون معلقا خاصة بعد مسيرتي في عالم التحكيم والتدريب وأيضا مسيرتي الإعلامية بداية في الصحافة.

وتحدث الطيب عن أهمية السعي لتحقيق الأهداف والمثابرة لإثبات الذات، اذ أشار الى ان المستقبل في علم الغيب وعليه فإن الاجتهاد والجد في العمل وتحقيق الأهداف سيكون له اثار إيجابية، واستدل بذلك في حديثه حول بدايته الإعلامية اذ قال: «في الصف السادس الابتدائي ابتدأت والدتي بتوجيهي وقالت لي يا أحمد ستكون مذيعا يوما ما».

وتابع، تأثرت في مسيرتي الإعلامية بأسلوب الحوار والحديث لدى السيدة سكينة فؤاد واشعر ان أسلوبي في التعليق تأثر بها وليس ذلك فقط انما امتد تأثيرها في الحديث اليومي العام.

دورة الروضان امتياز

وحول تعليقه على مجريات دورة الروضان، اكد الطيب ان انضمامه للجهاز الإعلامي التابع للدورة يعد شرفا كبيرا وان الدورة تحظى بمتابعة تخطت المستوى المحلي والإقليمي.

وأشاد الطيب بأسرة الروضان وتنظيمهم للدورة، مؤكدا ان استقطاب نجوم عالميين مثل اندريس انييستا نجم فريق برشلونة الإسباني يعتبر من أدوات النجاح.