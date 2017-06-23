شبيه ميسي شارك في مباراة الحلم.. وتيماس أخرج الكابلات

يسدل الستار اليوم (الجمعة) على النسخة الـ 38 لدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم، بإقامة مباراتي النهائي للكبار والبراعم، وكانت الجماهير قد عاشت أمسية أخرى ساحرة، بتواجد أسطورتي حراسة المرمى الإسباني ايكر كاسياس والمصري عصام الحضري في مباراة الحلم الاستعراضية، في اليوم السادس والعشرين، التي انتهت بفوز فريق الحضري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.



وحظي كاسياس والحضري باستقبال حافل من جانب الجماهير التي شجعت الحارسين بحرارة، في مباراة التحدي، التي شارك فيها ايضا النجم المصري محمود كهربا ونجم الجهراء فيصل زايد إلى جانب الإيراني رضا «شبيه ميسي».



وتقـمــص كـاسـيـــاس والحضري كل الأدوار خلال المباراة الاستعراضية، حيث لم يقتصر دورهما على حراسة المرمى فقط، بل حرصا على توجيه اللاعبين، ومطالبة الجماهير بتشجيعهم، مما يعكس رغبتهما في تحقيق الفوز رغم الطابع الودي للمباراة.



وظهر التحدي بين كاسياس والحضري بوضوح عندما حرص الأول على تنفيذ ركلة الجزاء التي احتسبت لفريقه ليتمكن من هز شباك الحضري، وكاد الاخير ان يرد عليه في بعض المحاولات المباغتة.



وتبادل الحضري وكاسياس الأحاديث الودية قبل وأثناء المباراة، وظل الحارس المصري يردد يا «عم الناس» وهو اللقب الذي اطلقه في السابق على اسطورة حراسة المرمى في اسبانيا وريال مدريد كاسياس، الذي يدافع حاليا عن ألوان بورتو البرتغالي.



وبدا كهربا خلال المباراة وكأنه احد أبناء كرة الصالات، حيث تحكم بالكرة بشكل رائع وألهب حماس الجمهور بمهاراته المميزة، ليرد عليه فيصل زايد بفاصل من اللمسات السحرية والمهارات.



ومثل فريق الروضان بلس كل من: عصام الحضري ومحمود كهربا والإيراني رضا «شبيه ميسي» ووائل عبدالمنعم ويوسف الخليفة والثنائي البرازيلي ماركو ونكولودي وعبدالعزيز علي مروي.



ومثل فريق زين كل من: ايكر كاسياس وفيصل زايد وعبدالله الشمالي والبرازيلي تياغو وحمد حيات وناصر العلبان ومحمد جاسم.



«شبيه ميسي» يصدم الجماهير واصلت دورة الروضان مفاجآتها للجماهير، بعدما جلبت الايراني رضا «شبيه ميسي»، ليشارك في مباراة الحلم الاستعراضية مع عملاقي حراسة المرمى ايكر كاسياس وعصام الحضري.



وأصيب الكثيرون بصدمة وذهول من شدة الشبه بين رضا والنجم الارجنتيني ليونيل ميسي، وتسابق الجميع لالتقاط الصور التذكارية مع شبيه ميسي سواء داخل الصالة او في المجمعات التجارية.



والتقى الإيراني رضا مع كاسياس في فندق ريجنسي وبدا على الأخير علامات الصدمة، وهو اللقاء الذي تم تصويره بالفيديو لعرضه في ديوانية الدورة، كما أتاحت اللجنة المنظمة للجماهير التواصل مع شبيه ميسي عبر حساب الدورة على انستغرام.



خروج مفاجئ للكابلاتشهدت منافسات اليوم الـ 26 انتهاء مسيرة الخليج للكابلات المرشح الأول لنيل اللقب، بخسارته المفاجئة امام تيماس عبر ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لكل منهما، حيث سجل الكابلات اولا عن طريق فيصل الرفاعي، ثم ادرك الارجنتيني فيرناندو، التعادل.



وفي ركلات الترجيح تفوق حارس تيماس عدنان النجدي على نفسه تماما، وتصدى لركلتي ساشا وفيصل الرفاعي.



كما اطاح بي ام دبليو بفريق دار المحمدية بستة أهداف مقابل هدفين، ليواصل النجم البرازيلي بشينو تألقه اللافت مع كتيبة بي ام دبليو.



لقب «البراعم» يداعب اليوسف والعثمان يسدل براعم فريقي المرحوم الشيخ خالد اليوسف الصباح والمرحوم ضاري العثمان الستار عن النسخة السابعة والتي تقام علي هامش النسخة 38 من عمر الدورة عندما يتواجهان في النهائي اليوم.



ومن المتوقع أن تشهد المواجهة النهائية التي يظهر فيها اليوسف للمرة الثالثة بعدما حل وصيفا بالنسختين الماضيتين والعثمان الذي يحل على النهائي للمرة الأولى المزيد من المتعة والإثارة استكمالا لمشوارهما الحافل خلال الأدوار الأولى لاسيما في ظل امتلاك لاعبي الفريقين لقدرات ومهارات عالية نجحوا من خلالها في إمتاع جماهير الدورة بالمواجهات الماضية وصولا لحم النهائي المرتقب.



و يطمح الفريقان اليوم إلي تسجيل أسمائهم بأحرف من ذهب في سجل أبطال براعم الروضان التي نال لقبها من قبل نادي الكويت وأكاديمية حسن أبل واسبانيا والابطال وأكاديمية سترايكر.



من الدورة٭ تبادل عبدالله الروضان رئيس اللجنة المنظمة الهدايا مع نجوم مباراة الحلم الاستعراضية، وقام بإهداء كاسياس والحضري «بشت الدورة» كتقليد متبع مع نجوم وضيوف الدورة.



٭ ارتدى مجموعة من الجماهير قفازات في اليد تعبيرا عن حبهم للحارس المصري عصام الحضري.



٭ شهدت منافسات اليوم السادس والعشرين صراعا حاميا بين جمهوري الخليج للكابلات وتيماس خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، حيث شجع كل جمهور فريقه بحرارة، وزادوا من إثارة اللقاء.