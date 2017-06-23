أحمد السلامي

يشارك 3 من الحكام الكويتيين في إدارة مباريات بطولة الجراد سلام ويمبلدون للتنس التي ستقام في إنجلترا خلال الأسبوع القادم، وقد تم الاتفاق مع الحكام الثلاثة وهم كل من أسيل شاهين، محمد الشطي وعبدالرؤوف العبدالسلام على أن يغادروا البلاد الجمعة ليكونوا مستعدين لتولي المهام المنوطة بهم.

وتأتي هذه المشاركة للحكام الكويتيين بجهود فردية وبتمويل شخصي، حيث يتكفل كل حكم بمصاريف رحلته على نفقته الخاصة وذلك بهدف اكتساب المزيد من الخبرات عبر المشاركة في إدارة بطولات عالمية ذات مستويات فنية عالية تمنحهم فرصة أكبر لإدارة المزيد من البطولات القارية والدولية مستقبلا. وتعتبر بطولة الجراد سلام ويمبلدون واحدة من أكبر وأهم البطولات العالمية والتي يشرف على تنظيمها الاتحاد الإنجليزي للتنس ويتم تخصيص جوائز مالية كبيرة لدعمها وتمويل جوائزها، كما يتم التنسيق للمشاركة في البطولة من خلال الاتحادين الدولي للعبة التنس والاتحاد الإنجليزي وهو ما يعطي البطولة مكانة دولية مرموقة.