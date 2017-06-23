أحمد السلامي

تلقى مدافع الفحيحيل السابق ناجي العجمي عددا من العروض المحلية لضمه إلى صفوفهم والاستفادة من خدماته بعد انتهاء فترة تعاقده مع نادي الفحيحيل الذي انضم إلى صفوفه لمدة موسم ونصف الموسم قدم خلالها مستويات فنية رائعة ارتقت إلى مستوى التطلعات. وأنهى العجمي إجراءات شطبه من سجلات نادي الفحيحيل وذلك بناء على العقد المبرم ما بين الإدارة واللاعب ليصبح بذلك لاعبا حرا ويستطيع أن ينتقل إلى النادي الذي يقدم له العرض الأفضل وهو الأمر الذي يساهم في إتاحة مساحة واسعة من الحرية لاختيار وجهته القادمة بشكل أفضل. وكان العجمي قد خاض عددا من التجارب المحلية ومن أبرز المحطات التي خاض فيها تجاربه هي اللعب في صفوف نادي الكويت الذي تعاقد معه بصورة رسمية لعدة مواسم في المراحل السنية قبل أن ينتهي عقده ويخوض تجربة اللعب في صفوف أندية منافسة.