أحمد السلامي
اعتمدت الجمعية العمومية العادية بنادي اليرموك التقريرين المالي والإداري عن السنة 2016/2017 بالإجماع، كما تم اعتماد المكتب المحاسبي لمراجعة وتدقيق الحسابات السنوية وذلك في مقر النادي بعد اكتمال النصاب القانوني، وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة نادي اليرموك فهد غانم وبحضور أمين السر العام أحمد الجاركي وأمين الصندوق خليفة جناع إضافة إلى الأعضاء. وشهد الاجتماع سلاسة وتعاونا من قبل أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين الذين أبدوا تعاونا كبيرا مع مجلس الإدارة في اعتماد التقارير بعد مناقشتها والاطلاع على الكتيب الخاص في التقريرين المالي والإداري ومراجعة المصروفات.