مبارك الخالدي

اعلن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي ناصر الشطي رحيله عن الفريق العرباوي، وقال الشطي متأثرا عبر حسابه الرسمي في تويتر «وعد الحر دين.. وكلمة الرجل واحدة».

وأضاف لقد ارتبطت بكلمة مع الجهاز الفني للعربي دون غيرهم والآن اعلن عدم استمراري مع الفريق، وقال رفضت عدة عروض بسبب وعد وكلمة رجال ولكن! مختتما كلامه بالقول الحمد لله والقادم افضل وتشير كلمات الشطي حول الكلمة التي أعطيت له ببقائه على رأس الجهاز الفني للفريق الموسم المقبل لكن اجتماع العربي الأخير انتهى دون الإشارة إلى الموقف من الجهاز الفني مع تزايد المؤشرات على قرب التعاقد مع المدرب محمد إبراهيم خصوصا بعد تولي رئيس النادي جمال الكاظمي رئاسة جهاز الكرة، كما أن الأمور باتت مهيأة لعودة مدير الفريق قبل موسمين خليل البلام إلى إدارة الفريق لقربه من الكاظمي.

وبعد اعتذار الأخوين الشطي قدم عضو مجلس الإدارة حسين معرفي استقالته إلى مجلس الإدارة مساء الأول من امس الأربعاء، مشيرا إلى أن استقالته لأسباب صحية في حين يرى بعض المقربين منه أن الاستقالة احتجاجا على عدم الوفاء بالوعود التي أعطيت للمدربين الشطي للاستمرار في عملهما.

وفي سياق متصل، تردد ان الرئيس الكاظمي أوعز إلى مقربين منه بفتح باب التفاوض مع العاجي ابراهيما كيتا والعراقي علي حصني، علما بأن الأخير قريب من التوقيع مع الاتفاق السعودي.