نجح سائقا فريق هيونداي موتورسبورت البلجيكيان تييري نوفيل ونيكولاس غيلسول، في ختام رالي إيطاليا سردينيا، بإضافة تتويج آخر إلى حصيلة فريقهما في مسيرة التتويج الحافلة التي يمضي بها الفريق.

وأنهى نوفيل وغيلسول السباق في المركز الثالث مضيفين نقطتين من نقاط مرحلة القوة إلى رصيدهما، ليقلصا الفارق بينهما وبين سيباستيان أوجيه، متصدر البطولة، إلى 18 نقطة، وذلك على الرغم من صعوبة السباق وما شابه من توتر كبير.

وعلق نوفيل على نتيجة السباق بالقول ان الصعود إلى المنصة في هذا الرالي الصعب «نتيجة جيدة نواصل بها تحقيق إنجازاتنا». وغطت مراحل السباق الأربع في يومه الأخير مسافة 42 كيلومترا فقط ولكنها شهدت الكثير من الإثارة، فقد بدأ هايدن بادون وسيباستيان مارشال السباق عقب فوزهما في المرحلة الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن سيارتهما تعرضت لحادث أخرجهما من المرحلة الخاصة رقم 18، الثانية عند منطقة كالا فلوميني.

وأعرب بادون عن شعوره بخيبة أمل بالغة لخروجه من السباق، بعدما تعرضت سيارته لحادث «شديد الغرابة»، مبديا امتعاضه لأنه «لا يرى سببا لما يحصل».

4 هو الرقم السحري

أما سائقا فريق هيونداي داني سوردو ومارك مارتي فحاولا إدراك ما فاتهما عقب يوم جمعة صعب، ليحققا الفوز يوم الأحد في المرحلة الرابعة في المرحلة الخاصة 17 (ساساري ـ أرجنتييرا). ووفر الثنائي الإسباني على نفسه المشقة بهذا الإنجاز تاركا تركيزه منصبا على تحقيق أداء قوي في مرحلة القوة، فلم يخب مسعاه.

وأعرب سوردو عن سروره بالفوز بالمرحلة الرابعة صباح الأحد الماضي، معتبرا أن ذلك شكل دفعة جيدة لمرحلة القوة.

واتسعت الفجوة بين فريق هيونداي موتورسبورت وفريق إم ـ سبورت في بطولة المصنعين، على الرغم من تتويجه ثالثا في رالي سردينيا. واعترف رئيس الفريق ميشيل ناندان، في تقييم صريح للوضع الحالي، بخسارة فريقه هذا السباق لصالح فريق إم ـ سبورت.