يعقوب العوضي

عاد لاعب الجناح الأيمن في القرين إبراهيم الأمير الى بيته الأول كاظمة بعد انتهاء عقده مع القرين وتوقيع عقد جديد مع البرتقالي مساء امس الأول في العديلية وبحضور امين سر البرتقالي يوسف بوسكندر الى جانب مدير اللعبة عمر الملا.

واكد الملا ان الأمير لاعب موهوب قادر على تدعيم صفوف الفريق والمساندة في تحقيق الطموحات، كما اثنى على إدارة كاظمة لتوفيرها احتياجات الفريق وتلبية مطالبهم فيما يتناسب مع خطط الاعداد واستقطاب اللاعبين. في الاطار ذاته، اكد الملا ان مفاوضات جارية مع عدد من المدربين الذين تم طرح سيرهم الذاتية.

وأضاف انه لا يوجد أي تعاقد رسمي حتى الآن. وحول التعاقد مع المدرب السابق للقادسية احمد دعبس، اكد الملا ان المفاوضات انتهت قبل عدة أيام ولم يتوصل الطرفان الى أي اتفاق، مشيرا الى ان الجهاز الفني المقبل للفريق يجب ان يتحلى بما يلزم لقيادة كاظمة الى منصات التتويج.