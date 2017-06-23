طالبت بالحفاظ على أحقية النادي بدوري فيفا لكرة القدم

اعتمدت الجمعية العمومية لنادي القادسية التي عقدت مساء أمس التقريرين الإداري والمالي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، كما ناقشت مقترح ميزانية السنة المالية الجديدة، ووافقت «العمومية» على تفويض مجلس الإدارة في تعيين مراقب للحسابات للسنة المالية المقبلة وتحديد مكافآته طبقا للوائح المالية المعمول بها، وترأس الاجتماع أمين الصندوق ورئيس النادي بالوكالة جمال النفيسي بحضور أمين السر المساعد حسن أبو الحسن وأمين الصندوق المساعد وليد الكندري.

بدوره، أوضح أمين السر المساعد حسن أبو الحسن أن الجمعية العمومية التي أتى في مقدمة حضورها رئيس «قائمة الجميع» ورئيس النادي الأسبق الشيخ د.طلال الفهد قد تقدمت بالعديد من التوصيات من أهمها التوصية الى مجلس الادارة بشأن اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على بطولة دوري فيفا لكرة القدم التي حققها النادي للموسم الرياضي المنقضي، اضافة الى التوصية بتنقيح أعضاء الجمعية العمومية، كما أوصت الجمعية العمومية بأن يكون من حق مجلس الادارة توزيع نسب عوائد الاستثمار بما يتناسب مع المصلحة العامة للنادي والمطالبة بإلغاء المادة (33) من قرار رقم 133 لسنة 2015 المتعلق بضوابط الاستثمار الذي لايعد دعما حكوميا، حيث وافقت الجمعية العمومية على هذه التوصيات على ان ترفعها الى مجلس ادارة النادي.

مشروع الميزانية

وأضاف أبو الحسن أن الجمعية العمومية وافقت بالأغلبية على مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية 2017-2018 شاكرا جميع الحضور من اعضاء الجمعية العمومية على التعاون والتفاعل لكل ما فيه مصلحة النادي وكذلك فقد شكر حضور مكتب البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات.