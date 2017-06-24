ناصر العنزي

طرح اسم المدرب الوطني محمد المشعان للعمل مساعدا لمدرب القادسية الكرواتي داليبور ستارفيكيتش لما يملكه من خبرة فنية في مجال التدريب وسبق له العمل أيضا مع المنتخبات الوطنية في بطولات خارجية.



وفي شأن القادسية فلم يتحدد بعد اسم رئيس الجهاز المقبل من بين عدة مرشحين بعد توجه من مجلس الإدارة للطلب من الشيخ طلال الفهد لتسلم المهمة، ولم تتضح الصورة حتى الآن، كما أعلن نجم القادسية مساعد ندا «٣٤ عاما» أن العام المقبل ٢٠١٨/٢٠١٧ هو الموسم الأخير له في الملاعب بعد أن ساهم في تحقيق العديد من البطولات مع ناديه وستقام له مباراة اعتزال تجمع القادسية والعربي.