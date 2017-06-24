مبارك الخالدي

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساء أول من امس الخميس على كتاب إدارة نادي الكويت بشأن الخلاف حول النقاط الثلاث في المباراة الشهيرة التي واجه فيها العربي خلال شهر نوفمبر الماضي وملابساتها بأن هذا الأمر شأن داخلي.

وجاء في كتاب الاتحاد الدولي التالي: نفيدكم بتسلم كتابكم المؤرخ في 10/6/2017، ونغتنم هذه الفرصة للتأكيد على ما ورد في كتابنا المؤرخ في 6/6/2017 الى القادسية والذي يهدف اساسا الى تسليط الضوء على الالتزامات المتعلقة بفض المنازعات حسب المادة 59 من النظام الاساسي لـ «فيفا» والتي تعتبر إلزامية على جميع الاتحادات الأعضاء.

وبهذا السياق، فإننا ندحض بقوة ادعاءكم الذي تضمنته الفقرة الثانية من كتابكم، ونعتبر ذلك عاريا عن الصحة الا وهو افتراض ان السرعة التي نقوم بها بالرد على الاستفسارات الواردة الينا ستضر بموقفنا حول قضية معينة وبأي شكل من الاشكال.

اضافة الى ذلك، وبعد قيامنا مرة اخرى بتحليل الحقائق ذات الصلة بهذه القضية بالذات، وجب علينا ابلاغكم بأن هذه القضية تبدو شأنا داخليا، ولا تقع ضمن صلاحيات «فيفا». وعليه، فإن «فيفا» ليس في وضع يمكنه من التدخل في هذه المسألة.

واخيرا، يرجى الاحاطة اننا عادة نتخاطب مع، ومن خلال الاتحادات الاعضاء، ونعني في هذه الحالة، الاتحاد الكويتي لكرة القدم (تم ارسال نسخة من هذا الكتاب اليه) برئاسة الشيخ د.طلال الفهد وسكرتيره العام سهو السهو وممثله القانوني في سويسرا.

شكرا للاحاطة بما جاء أعلاه.

المخلص لكم

فاطمة سمورة

أمين السر العام

«فيفا».