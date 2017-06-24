شكر الفهد على تواصله ودعمه

أعرب المدرب الوطني عبدالله الشلاحي مدرب منتخب قيرغيزستان لفئة البراعم لكرة القدم عن سعادته بتوليه المهمة الفنية للمنتخب القرغيزي تحت 13 سنة، متمنيا أن تكلل تجربته بالنجاح وأن تسهم في فتح آفاق جديدة للمدربين الوطنيين على كافة الأصعدة والمستويات مؤكدا أن الكويت تزخر بالكفاءت والكوادر الوطنية سواء من الناحية الإدارية أو الفنية التي تحتاج إلى الدعم والمساندة من الجهات القائمة على الرياضة التي تعاني من شبح الإيقاف المرير الذي يؤثر يوما بعد يوم سلبا على الرياضة والرياضيين مطالبا كافة المعنيين بإيجاد حلول جذرية للخروج من أزمة الرياضة.

وقال الشلاحي: أتقدم بالشكر الجزيل لكل من هنأني وكذلك الشكر موصول للشيخ د.طلال الفهد الذي كان متواصلا معي منذ تلقي عرض تدريب المنتخب القرغيزي وأسداني النصح بالوقوف معي أولا بأول على كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد حفظا لحقوقي بما يملك من دراية وخبرة طويلة، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بمستغرب على الفهد كونه يعد من الداعمين الرئيسيين للتجربة الوطنية على المستوى الفني وتطبيقه لها من خلال عمله سواء مع نادي القادسية أو المنتخبات الوطنية فضلا عن كونه أول من تبنى نشأة لجنة المدربين الوطنيين ودعمها بشكل واضح قبل أن يتم اشهارها خلال رئاسته.

وناشد الشلاحي كافة المعنيين والمسؤولين عن الرياضة الكويتية ضرورة تذليل الصعاب وتسهيل كافة الإجراءات للكوادر الوطنية في مختلف المجالات بما يساعد في افراغ طاقاتهم محليا وخارجيا، مشيرا الى أن معظم قطاعات الناشئين في الاندية تستعين بالكوادر الوطنية والتي ما إن قدمت لها المساندة والدعم ستكون قادرة على صنع أجيال مبدعة في الكرة بشكل خاص ويسري الأمر على الكوادر والطاقات الأخرى الرياضية بشكل عام.

وكان الموقع الرسمي للاتحاد القيرغيزستاني لكرة القدم قد أعلن رسميا عن تولي المدرب عبدالله الشلاحي تدريب المنتخب القيرغيزستاني تحت 13 سنة وقيادته في البطولات الآسيوية وأصبح الشلاحي أول مدرب كويتي يحترف التدريب خارج الكويت وسبق له أن درب ناديين في دوري الدرجة الثانية في السعودية ويسعى الشلاحي الحاصل على الشهادة التدريبية (B) من خلال مهمته الجديدة الى الحصول على شهادة التدريب(A) بعد أن كان قد أنهى فترة معايشة مع مدربين عالميين مثل مدرب ليفربول يورغن كلوب والأرجنتيني مارسيلو بيليسا.