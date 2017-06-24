القاهرة - سامي عبدالفتاح

اتفق رئيس النادي الأهلي محمود طاهر مع المدير الفني للفريق حسام البدري على تفاصيل العقد الجديد المزمع توقيعه بين النادي والمدرب في غضون الأيام القليلة المقبلة ليكون البدري أغلى مدرب مصري في تاريخ الكرة المصرية.

ويقضي الاتفاق بأن يحصل حسام البدري على 600 ألف جنيه شهريا يتحمل محمود طاهر جزءا من هذا الراتب يصل لـ200 ألف جنيه، حيث تتحمل خزينة الأهلي 400 ألف جنيه شهريا على أن يدفع رئيس الأهلي المبلغ المتبقي كما فعل محمود طاهر من قبل عندما تحمل جزءا من راتب الهولندي مارتن يول، الذي كان يتقاضى ما يقرب من 200 ألف دولار شهريا ومع البرتغالي جوزيه بيسيرو أيضا.

وفي صفقة صيفية جديدة، حرص المغربي وليد أزارو، المنضم حديثا للأهلي على مشاهدة مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا لمواجهة انبي اليوم (السبت) في الجولة الـ 32 لمسابقة الدوري المصري.

فوز صعب للدراويش

من جهة أخرى، حقق فريق الإسماعيلي فوزا صعبا ومثيرا على حساب مضيفه أسوان بنتيجة 3-2، في افتتاح الجولة الثانية والثلاثين.

تقدم الإسماعيلي بهدف الكولومبي دييغو كالديرون في الدقيقة 14 وأضاف إبراهيم حسن الهدف الثاني في الدقيقة 33 للدراويش قبل أن يحرز أسوان هدفا عن طريق محمد خليفة في الدقيقة 68.

وسجل حسني عبدربه لاعب وسط وقائد الإسماعيلي الهدف الثالث من ضربة جزاء قبل أن يسجل الليبيري جيروم ويا هدف أسوان الثاني في الدقيقة 79.

ورفع الإسماعيلي رصيده بقيادة مديره الفني أبوطالب العيسوي إلى 48 نقطة في المركز السادس وتجمد رصيد أسوان عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر بقيادة مديره الفني أسامة عرابي.

وتعادل طلائع الجيش مع ضيفه مصر المقاصة بهدف لكل منهما في نفس الجولة على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

سجل للطلائع أحمد عيد عبدالملك في الدقيقة 21 وتعرض الجابوني فرانك نجونجا لاعب وسط الطلائع في الدقيقة 41 للطرد قبل أن يتعادل المقاصة بهدف أحمد الشيخ في الدقيقة 61.

ورفع المقاصة رصيده بقيادة مديره الفني إيهاب جلال إلى 68 نقطة في المركز الثاني وارتفع رصيد الطلائع بقيادة مديره الفني أحمد سامي إلى 42 نقطة.