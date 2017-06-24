أشاد رئيس اللجنة الاعلامية لبطولة سلوى الصباح الرمضانية خالد الجريد بما شهدته منافسات النسخة الثانية عشرة من البطولة من مستويات، وأكد أن جميع الفرق كانت على المستوى الفني المطلوب وذلك من خلال ما قدموه في اللقاءات، وهو ما يعكس حرص الجميع على التتويج باللقب الذي يحمل اسما غاليا على الجميع.

وأشار الجريد الى الجهود الكبيرة للجنة المنظمة العليا برئاسة المقدم عبدالله البحر ومشرف عام البطولة العقيد خالد أبا الخيل والرعاية السامية من صاحب السمو الأمير بالإضافة الى المتابعة المتواصلة من قبل وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري الذي يحرص على الوقوف على كل كبيرة وصغيرة تخص البطولة وصولا للقاء الختامي الذي شهد حضوره وتتويجه للفريق البطل.

وبين أن اللجنة المنظمة تتطلع الى المزيد من النجاح والتميز خلال النسخ المقبلة، مؤكدا أن الاستعدادات للنسخة المقبلة من البطولة ستبدأ خلال الأشهر المقبلة وذلك من خلال اجتماعات متواصلة سيتم خلالها التباحث حول اضافة المزيد من الفرق لزيادة مساحة المنافسات وإضفاء المزيد من أجواء الندية والإثارة على البطولة.

وتوجه الجريد بالشكر الى جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وذلك في ظل التغطية المميزة للمنافسات قبل انطلاقتها ومتابعة خطوات التحضير ووصولا الى الختام الذي شهد حضورا مميزا ونقلا مباشرا من قبل تلفزيون الكويت ممثلا في قناة كويت سبورت بالإضافة الى تغطية معظم القنوات المحلية.

وهنأ الجريد الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية بقرب قدوم عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالخير والمسرات.