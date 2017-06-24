يعقوب العوضي

اعلن اتحاد اليد عن التشكيل المبدئي لمنتخباتنا الوطنية التي ستشارك في منافسات الدوري العام في المراحل السنية الشباب تحت 19 سنة، الناشئين تحت 19 سنة والأشبال تحت ١٥ سنة والتي ستخوض معسكرا تدريبيا في سلوفينا منتصف أغسطس المقبل.

ومن المنتظر ان يقوم الجهاز الفني للشباب بقيادة المدرب الوطني خالد غلوم والجهاز الفني للناشئين بقيادة محمد مبارك بعقد اجتماع عادي قريبا للنظر في ظروف اللاعبين وإمكانية سفرهم للمعسكر التدريبي السلوفيني وضم منتخب الشباب كلا من:عبدالله البلوشي، فهد حبيب، عبدالله الرشيدي، مبارك الشمري، حسين سلمان، جراح محمد، شاهين يعقوب، بندر عوض، محمد صبيح، فواز علي، عبدالعزيز ماهر، جاسم موسى، احمد القلاف، فرج فيصل، عذبي عادل، محمد عبدالله، خليفة خالد، دعيج الهنيدي، فهد عبدالهادي، حسن وليد، ضاري العنزي، عبدالعزيز سالمين، عبدالله المحمود، سعود الجريد، عايض الرشيدي، محمد فاضل، عبدالعزيز نجم، يوسف جاسم، جاسم الرشيدي، مشعل العدواني، خالد ابديح، عبدالعزيز الخياط، احمد عبدالهادي، ناصر خالد وحسن جعفر.

اما تشكيلة منتخب الناشئين من مواليد ٢٠٠٠-٢٠٠١ فضمت ٤١ لاعبا هم: سليمان ماهر، سليمان حيدر، علي عبدالوهاب، فيصل مشعل، فواز عبدالهادي، محمد حسن، يوسف مشعل، علي جمال، ناصر باسل، محمد الياقوت، تركي الازمع، محمد الشمري، محمد عبدالله، مبارك الردهان، عبدالوهاب المنصور، عبدالعزيز المسعودي، فواز فيصل، مبارك عبداللطيف، احمد محمد، نائل العبدالله، حيدر دشتي، راكان الشمري، سالم محمد، علي البلوشي، حسين الكندري، عبدالرحمن أسامة، هاشم البلوشي، احمد عبدالقدوس، فرج خالد، ثامر العازمي، محمد المرزوق، عثمان عبدالقدوس، فهد صلبوخ، بدر احمد، سعود التميمي، مشعل القصاب، عبدالله حمود، علي عادل، سعود الحسيني، أيوب القبندي وعبدالله العجمي.

فيما ضمت تشكيلة المنتخب الوطني للأشبال تحت ١٥ سنة من مواليد ٢٠٠٢-٢٠٠٣ كلا من: علي عيسى، يوسف محمد، محمد الشمري، سيد حسين، فيصل العنزي، يوسف الرومي، مسلم احمد، محمد العربيد، فرج برجس، مرزوق الدوسري، عبدالله طلال، سيف العدواني، محمد العجمي، احمد الابراهيم، سلمان السند، احمد اليعقوب، عبدالله جمال، عثمان الراشد، علي عبدالهادي، حمد دشتي، فواز المشاري، علي نصير، علي كريمي، مهدي الحداد، مطلق طلال، علي القلاف، محمد المطيري، احمد الشمري، عادل الشمري، عبدالرحمن الشمري، علي الشطي، علي بولند، عبدالعزيز ناصر، عبدالله الشعيبي، سعدون أنور، نواف يالوس، محمد العنزي، عبدالرحمن العنزي وعبدالله سعد.