عبدالعزيز جاسم

قال عضو مجلس إدارة نادي الشباب جابر الزنكي إن مجلس إدارة النادي اعتمد تشكيل الجهازين الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم برئاسته وتواجد علي كنكوني مديرا للفريق ويعقوب سعد ومشعل العتيبي إداريين، على أن يكون خالد الزنكي مدربا للفريق، لافتا إلى أنه سيكون أيضا مديرا عاما لفريق تحت 19 سنة.

وأشار الزنكي إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا مع المحترفين السابقين السنغاليين عيسى باه وجوراتال، على أن يتم توقيع العقود الرسمية معهما في وقت لاحق لتواجدهما خارج البلاد، مشيرا إلى أن هناك نية لتجديد إعارة اللاعبين الحاليين في الفريق وهم محمد زنيفر وعلي سلمان ومرزوق العازمي، لافتا إلى أن لاعبي الفريق عبدالله سلامة وحارس المرمى عمار البلوشي قد انتهت إعارتهما للجهراء وسينضمان للفريق مرة أخرى.